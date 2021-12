La Crazy 97 EQT rend hommage au All-Star Game 1997

La marque au trois bandes prépare bel et bien du lourd pour les 25 ans de la Crazy 97 EQT. Après avoir dévoilé la version « Lakers » portée par Kobe Bryant lors du concours de dunks du All-Star week-end 1997, adidas s’est cette fois porté sur un modèle gris et bleu avec des touches d’orange pour accompagner le noir et le blanc présent sur la tige et la semelle. Des couleurs inspirées de celles portées par les Cavs de Cleveland à l’époque, où le All-Star Game a eu lieu cette année-là.

Le logo adidas avec la mention 1997 cousue dessus ressort sur la languette. À noter que La Crazy 97 EQT utilise la technologie « Feet You Wear », conçue pour épouser les formes de votre pied. La Crazy 97 EQT « All-Star 1997 » devrait également sortir lors du All-Star week-end 2022, soit en février prochain, au prix de 130 dollars.

(Via NiceKicks)

