Le retour de la Curry One en « Metallic Gold »

Stephen Curry brille de mille feux cette saison en NBA, un tour de force en passe d’être magnifié par un prochain record à portée de main, celui détenu par Ray Allen et ses 2 974 paniers à 3 points inscrits en carrière.

On ne sait pas quelle paire le meneur de jeu des Warriors portera le jour J, mais celui-ci approche, à grands pas ! Under Armour est en tout cas de retour à point nommé en ressortant la Curry One sous le coloris « Metallic Gold », avec une tige dorée, une languette et une base noire, l’ensemble reposant sur une semelle intermédiaire en blanc tacheté, et une semelle extérieure rouge. Un modèle qui sera disponible dès le 18 décembre prochain à un prix annoncé à 130 dollars. Pour fêter le record de Stephen Curry ?

(Via SneakerNews)

