Rudy Gobert et le Jazz arrachent la victoire à Cleveland

Porté par une grosse adresse de loin, le Jazz semblait avoir fait le plus dur dans le troisième quart-temps à Cleveland. Mais cette équipe des Cavaliers ne lâche vraiment rien, et grâce à un 15-0 impulsé notamment par Cedi Osman, les hommes de JB Bickerstaff ont égalisé et ont eu une très bonne chance de l’emporter.

Malheureusement pour les locaux et leur public, Utah a finalement résisté, grâce à la présence de Rudy Gobert sous le cercle d’abord, pour contrer Darius Garland, puis la grosse défense de Mike Conley sut le meneur adverse ensuite, pour le forcer à prendre un dernier tir à 3-points trop compliqué.

Utah s’en sort donc d’un tout petit point (109-108) pour signer une quatrième victoire consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse du Jazz à 3-points. L’attaque de Quin Snyder est faite pour créer des 3-points. Utah est ainsi la deuxième équipe qui shoote le plus de loin cette saison (42.1 tentatives par match), avec la 7e adresse (36.6%). Ce soir, Donovan Mitchell et ses camarades ont pris le large derrière leur réussite à longue distance, avec un 17/38 (45%) dans les trois premiers quart-temps qui a fait très mal à la défense des Cavaliers.

– Le 15-0 de Cleveland pour revenir Menés 97-82 au début du quatrième quart-temps, les Cavaliers sont revenus à la faveur d’un 15-0 au cours duquel Cedi Osman a été omniprésent. Quin Snyder a pris deux temps-morts coup sur coup pour tenter d’arrêter le momentum adverse, sentant également son équipe fatiguée.

– La défense au rendez-vous dans le « money-time ». La fin de match a donc été serrée et étouffante, avec des défenses qui ont pris le pas sur les attaques. Aucun point n’a ainsi été marqué dans les 87 dernières secondes du match, Rudy Gobert contrant Darius Garland, avant qu’Evan Mobley ne fasse de même avec Donovan Mitchell. C’est finalement Mike Conley qui a compliqué la vie du meneur de Cleveland sur l’ultime possession, et tir.

TOPS/FLOPS

✅ Le duel Donovan Mitchell/Darius Garland. 35 points à 12/21 au tir, 6 rebonds mais 7 balles perdues pour Donovan Mitchell, contre 31 points, 5 passes et 4 balles perdues pour Darius Garland. Il y a eu un peu de déchet chez les deux leaders offensifs, mais on retiendra quand même leur très joli duel, avec notamment ce premier quart-temps tout feu tout flamme d’un côté comme de l’autre, avec 15 points de Donovan Mitchell à 6/8 au tir contre un parfait 4/4 de loin pour 12 points de Darius Garland dans les 12 premières minutes.

✅ Cedi Osman. C’est son activité, avec des paniers, des interceptions et des passes décisives qui a complètement relancé Cleveland dans le quatrième quart-temps. Un gros passage qui a fait beaucoup de bien aux Cavaliers, même si l’influence du Turc s’est finalement limitée à ce 15-0.

⛔ Jordan Clarkson. Ça passe ou ça casse avec le meilleur 6e homme de l’année en titre, et ce soir, ça a cassé. 3/14 au tir dont 1/8 de loin et, le problème, c’est que son impact est minime quand il ne met pas ses tirs extérieurs. Au moins, on sait qu’il ne refusera jamais les shoots, peu importe la situation.

⛔ L’implication offensive de Rudy Gobert. On a beau le constater match après match, l’incapacité des extérieurs du Jazz à jouer avec Rudy Gobert sur le pick-and-roll reste troublante. Mike Conley et Donovan Mitchell ne cherchent jamais le pivot français, à part si l’ouverture est trop colossale pour être zappée. Ne lui font-ils pas suffisamment confiance pour convertir les ballons ? Est-ce une consigne générale, la priorité absolue étant de décaler des shooteurs ? En tout cas, ça reste étonnant de voir les joueurs du Jazz refuser systématiquement des petites passes simples vers le cercle pour tenter des renversements extrêmement difficiles, à travers toute la défense.

LA SUITE

Cleveland (13-11) : nouveau duel compliqué pour les Cavaliers, chez les Bucks, en back-to-back.

Utah (16-7) : le Jazz continue son « road trip » chez les Wolves, mercredi soir.