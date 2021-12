Sur le fil, les Raptors brisent la série de victoires des Bucks

Pas de Giannis, pas de victoire ! Après huit succès d’affilée, les Bucks s’inclinent 97-93 à Toronto, et il s’en est fallu de peu que Milwaukee ne réalise le hold-up parfait. À la traine depuis le premier quart-temps, et même menés de 11 points au milieu du 3e quart-temps, les coéquipiers de Khris Middleton grignotent leur retard pour répondre à un grand Fred VanVleet (26 points en deuxième mi-temps).

Résultat : après un 3-points de Bobby Portis, Milwaukee n’a plus que trois points de retard à 30 secondes de la fin. Fred VanVleet ne tremble pas aux lancers (95-90), mais Precious Achiuwa fait une faute sur une tentative à 3-points de Khris Middleton. Le shooteur des Bucks met les deux premiers lancers, loupe le 3e et Bobby Portis prend le rebond ! Nouvelle faute de Precious Achiuwa !

Spectateurs et remplaçants sont debout. Bobby Portis met le premier lancer, loupe le second, mais il arrache encore le rebond offensif après une déviation de Pat Connaughton. Les Bucks ont donc la balle de match avec 10 secondes à jouer, et ils trouvent ce même Connaughton dans le corner. Il est tout seul, et il rate ! Achiuwa prend le rebond, mais rate ses deux lancers derrière… Heureusement, Scottie Barnes prend le rebond offensif, et c’est l’inévitable VanVleet qui inscrit les deux lancers de la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le forfait de Giannis Antetokounmpo. Ce n’est que 30 minutes avant l’entre-deux que les Bucks ont annoncé que leur meilleur joueur ne serait pas en tenue. Officiellement, le « Greek Freak » souffrirait d’une entorse à la cheville. Milwaukee en « back-to-back », le staff n’a pas voulu prendre de risque.

– Une adresse fluctuante. Les Raptors signent un superbe 6 sur 10 à 3-points pour prendre les commandes en premier quart-temps. Mais ensuite, ils ratent sept tirs primés de suite… Une irrégularité qui a failli leur coûter cher puisque les Bucks ont failli réaliser le hold-up.

– Panne de passes. On vante souvent le collectif des Bucks mais ce soir, les coéquipiers de Jrue Holiday ne cumulent que 16 passes. C’est leur plus petit total de la saison.

TOPS/FLOPS

✅ Fred VanVleet. C’est le nouveau patron de l’équipe, et il se comporte comme tel. Le meneur inscrit 13 de ses 29 points dans le dernier quart-temps, et il ne tremble pas aux lancers dans la dernière minute. Sa deuxième mi-temps est parfaite, et on retiendra son 7-0 pour donner neuf points d’avance dans le dernier quart-temps.

✅ Pascal Siakam. Le Camerounais retrouve son meilleur niveau, et c’est en défense qu’il a été impressionnant. Il s’est sacrifié, au point de sortir pour six fautes. On l’a aussi vu ressortir des ballons et sans la maladresse de ses coéquipiers, il n’aurait pas été très loin du triple-double. Un nouveau match plein pour lui.

⛔ Pat Connaughton. Il apporte de l’énergie et de la hargne mais au moment de shooter, le bras tremble. À l’image de sa soirée (2 sur 7 aux tirs), il loupe le ballon de la victoire, seul dans le corner. Il pouvait pourtant être le héros de la soirée pour Milwaukee.

LA SUITE

Toronto (10-13) : Petite pause de trois jours avant de recevoir les Wizards dimanche.

Milwaukee (14-9) : Les Bucks accueillent le Heat samedi soir.