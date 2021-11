NCAA | Chet Holmgren et Gonzaga tranquilles face à UCLA

UCLA ou pas, Gonzaga a commencé son match comme si de rien n’était hier soir à Las Vegas. Après avoir facilement dominé Central Michigan hier, dans ce qui était pourtant le duel au sommet de la NCAA entre l’équipe classée n°1 et sa dauphine du classement AP en ce début de saison, les Zags ont tout aussi sereinement écrabouillé les Bruins, démarrant sur un insensé 29-8 !

Andrew Nembhard (24 points) et Drew Timme (18 points, 8 rebonds) ont été très bons mais c’est Chet Holmgren qui leur a encore volé la vedette avec 15 points, 6 rebonds et 4 contres, dans un succès net (83-63).

UCLA très loin du compte

« Ce n’est pas un choc pour nous », a réagi Drew Timme sur ESPN. « C’est ce à quoi on s’attend avec lui, et ce qu’il attend de lui-même. C’est simplement Chet. Il est unique. »

Sur une action démarrée sur un de ses 4 contres, Chet Holmgren a traversé le terrain en dribble, avant de perdre son défenseur d’un petit dribble dans le dos bien senti et de placer un dernier coup de rein pour s’envoler au dunk à deux mains, faisant perdre sa voix au légendaire Dick Vitale (de retour de chimiothérapie).

Après leur victoire face à Texas il y a dix jours, Gonzaga accroche donc une deuxième victoire référence face à une équipe du Top 5 en s’imposant largement face à une équipe de UCLA en dedans, à 2/12 à 3-points. Le coach des Bruins, Mike Cronin, avait raison d’annoncer avant le match que son équipe n’était pas prête pour Gonzaga, surtout défensivement. Ce fut une Bérézina pour Jaime Jaquez Jr. (19 points à 7/22 aux tirs), Johnny Juzang (11 points à 5/11) ou encore Jules Bernard (7 points à 3/11)…

« Ça m’a un peu rappelé ce qu’on voit généralement en demi-finale ou en finale des tournois régionaux », a commenté Mark Few. « C’était une très bonne ambiance et ça s’est parfaitement associé au match, à cette affiche et ce titre en jeu. »

Cette victoire au « Empire Classic » est la préparation idéale pour la prochaine rencontre des Zags : ce samedi, face à Duke !

Wisconsin surprend Houston

Dans la première demi-finale du Jim Maui Invitational, Wisconsin a créé la surprise en s’imposant de deux points face à Houston (65-63). Pourtant, les Couguars étaient bien revenus de leur première mi-temps complètement ratée (40 à 20). Malgré les efforts de Kyler Edwards, auteur de 15 de ses 18 points en deuxième mi-temps, Houston n’a pas réussi à arracher la prolongation sur l’ultime possession… ne réussissant même pas à shooter avant le buzzer !

Le héros des Badgers se nomme Johnny Davis. Auteur de 30 points, l’arrière sophomore de Wisconsin commence sérieusement à se placer dans les rapports de scouts NBA. Passé de 7 à 20 points de moyenne entre ses deux premières saisons universitaires, il a mis le feu à la défense de Houston d’entrée de jeu, scorant 11 des 16 premiers points de son équipe.

« On a fait du bon boulot de partager le ballon », a-t-il apprécié. « On devait vraiment démarrer fort, surtout face à ces gars-là. Ils sont une de ces équipes qui peuvent t’enterrer si tu commences mal. »

En finale, Wisconsin sera opposé à St Mary’s, vainqueur des Ducks d’Oregon dans un match à l’étouffée (62-50) marqué par le collectif des Gaels avec quatre joueurs à dix points ou plus, menés par l’ailier néo-zélandais Dan Fotu (16 points) en sortie de banc.

Les stats complètes des Frenchies

Kane Milling (UC Davis) : 9 points (4/7 aux tirs dont 1/3 à 3-points), 4 rebonds en 28 minutes

Josh Mballa (Buffalo) : 7 points (2/4 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 9 rebonds, 2 interceptions, 1 contre, 5 balles perdues en 29 minutes

Maxime Raynaud (Stanford) : 7 points (3/4 aux tirs dont 1/1 à 3-points), 6 rebonds, 2 balles perdues en 12 minutes

Daniel Batcho (Texas Tech) : 6 points (2/3 aux tirs), 10 rebonds, 6 passes, 1 balle perdue en 16 minutes

Clarence Nadolny (Texas Tech) : 3 points (0/1 au tir), 1 passe, 1 interception, 1 contre, 2 balles perdues en 15 minutes

Les résultats majeurs de la soirée

Gonzaga – UCLA (83-63)

Wisconsin – Houston (65-63)

Arkansas – Cincinnati (73-67)

Illinois – Kansas State (72-64)

St Mary’s – Oregon (62-50)

