LaMelo Ball reprend le contrôle

« Il est extrêmement doué. C’est un très bon général quand il est sur le terrain. Il donne de la confiance à ses gars. C’est bon de voir un jeune joueur inspirer le respect de ses coéquipiers de cette façon, et on peut voir à la façon dont tout le monde lui répond et le regarde. Il faut être un joueur spécial pour obtenir le respect de ses gars dans sa deuxième année en NBA ».

Le compliment est signé Draymond Green, adressé à LaMelo Ball après la victoire des Hornets face aux Warriors dimanche soir. Il faut dire que sur ses trois derniers matchs, le meneur sophomore de Charlotte a montré qu’il avait tout ce qu’il fallait en magasin, avec un record personnel à 17 rebonds face aux Knicks (et un record d’interceptions égalé avec cinq ballons volés), un match où il a brillé au scoring (21 points à 8/17 au tir, 4/8 à 3-points) face aux Warriors, et un nouveau record cette nuit contre les Wizards, à la passe décisive cette fois (14), le tout venant valider son premier triple-double de la saison, réussi la semaine passée sur le parquet des Lakers.

LaMelo Ball, un joueur complet ? C’est encore James Borrego le mieux placé pour en parler.

« Il pèse sur le jeu de tellement de façons. Il peut scorer, faire une soirée record à la passe, faire circuler le ballon correctement… L’autre soir il a pris 17 rebonds. Le gamin trouve toujours un moyen d’avoir un impact sur la victoire », a-t-il déclaré. « Même si ses tirs ne sont pas rentrés pas ce soir (4/18), il s’est accroché. Il a défendu de l’autre côté du parquet, à grappiller des rebonds, tout en faisant circuler le ballon. Ce sont des exemples de son impact, parfois ça peut être le rebond, d’autres fois le scoring… Il fait tout son possible. C’est pourquoi c’est un joueur si particulier ».

Un meneur-passeur avant tout

Cette nuit, les Hornets ont fait basculer la rencontre en optant pour un cinq « small ball », avec Miles Bridges en pivot dans le troisième quart-temps. LaMelo Ball a accompagné le run des Hornets en délivrant cinq passes décisives sur les cinq dernières minutes de la période, régalant Jalen McDaniels à deux reprises derrière l’arc avant d’envoyer sur orbite Miles Bridges au alley-oop et de servir Kelly Oubre Jr. en transition pour un panier tout cuit.

« On a décidé de jouer « small ball » parce qu’on avait du mal à finir au cercle à cause de leur taille et leur envergure », a ajouté James Borrego. « Ce cinq avec LaMelo Ball, Cody Martin, Jalen McDaniels, Kelly Oubre et Miles Bridges a vraiment changé le match. C’était un ensemble, parce qu’on scorait et notre zone était bien en place. On a eu des stops, on a commencé à courir et le ballon a bougé. Ça nous a aussi permis d’étirer le jeu. Ce groupe mérite d’être félicité ».

Avec sa prestation de la nuit, la ligne de stats de LaMelo Ball est impressionnante sur ce début de saison, à près de 20 points par match, près de deux rebonds de plus en moyenne que la saison passée, et 7.1 passes décisives, une stat également en hausse par rapport à saison rookie, qui lui permet d’intégrer le Top 10 des meilleurs passeurs de la ligue, aux côtés de Fred VanVleet et… Draymond Green.

« Il a cette capacité à scorer, mais c’est vraiment un meneur-passeur d’abord. Il voit le jeu comme personne. Je suis heureux de pouvoir jouer avec lui. Il trouve tout le monde, il sait où sont les spots favoris de chaque joueur, où chaque joueur a besoin de recevoir le ballon et il le fait au bon moment. Il pourrait faire ce genre de performances chaque soir », a pour sa part confié Miles Bridges.