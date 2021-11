Les dessous de l’amitié entre Zach LaVine et Draymond Green

« C’est ça qui est si agréable avec Team USA. On n’a jamais ce style de relation avec ces gars-là avant de se retrouver avec eux dans une équipe et dans un tel environnement. »

En quelques mots, Zach LaVine a quasiment résumé son amitié nouvelle avec Draymond Green. Les deux hommes ont en effet noué un lien fort, pendant leur passage au sein de la sélection américaine, durant les Jeux olympiques cet été. En septembre dernier, l’arrière de Chicago avait d’ailleurs déjà parlé en bien de son coéquipier avec Team USA.

Plusieurs semaines sont passées, et après leur duel vendredi soir et la victoire de Golden State, il a récidivé pour The Athletic.

« Il était le meilleur coéquipier possible dans cette situation », insiste le joueur des Bulls. « Il était le leader. Bien sûr que Kevin Durant était le meilleur joueur, mais sans Green, on n’aurait pas gagné. Il est celui qui mettait du lien aux entraînements, pendant les séances vidéo, qui faisait les ajustements, donnait de la confiance aux joueurs et gardait tout le monde dedans. On le voit avec les Warriors. Il sont si bons car il est le ciment de ce groupe. Il pense aux autres avant de penser à lui-même. »

« C’est un putain de All-Star, il mérite le respect »

LaVine s’est rapproché du triple champion et désormais, il est un personnage important de son univers.

« Je lui parle de beaucoup de choses », confirme-t-il. « De la vie. J’ai décidé de rejoindre Klutch et Rich Paul (fin août), et il fait partie de cette équipe. Je pense qu’il m’a quelque peu aidé à trouver des solutions pour ce que je voulais faire, pour prendre ma propre décision. »

Leur amitié s’est notamment construite autour de verres de vin. Green, qui rend également les compliments, a fait entrer son coéquipier dans ce monde et lui a aussi appris à prendre conscience de son niveau de jeu.

« On a bu beaucoup de bourgogne. LaVine était totalement ignorant dans ce domaine, il ne connaissait rien. C’était tellement fun de le voir essayer le vin. Et en un rien de temps, il voulait en boire avec moi », se souvient le défenseur de l’année 2017. « C’est un putain de All-Star, il mérite le respect. C’est un de ses joueurs talentueux, très confiants, qui ne savent pas vraiment à quel point ils sont bons et ce qu’ils peuvent apporter. J’ai essayé de lui enseigner ça. »