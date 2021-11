Pour la première fois de son histoire, le Thunder dévoile un nouveau parquet

C’est un mini événement dans la jeune histoire du Thunder puisque ce soir, pour la réception des Kings, la franchise d’Oklahoma City évoluera sur un autre parquet. Comme d’autres franchises, les dirigeants ont décidé d’adapter leur terrain à la nouvelle tenue « City Edition » des coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander, et ce sera donc une première pour le Thunder.

En fait, il y a un an, le Thunder avait préparé un parquet qui collait avec le maillot « City Edition » de la saison passée, mais comme le public n’était pas admis, l’idée avait été repoussée. Sauf que le parquet était prêt, et qu’il a donc fallu le… poncer et changer son aspect.

« Nous n’avions plus qu’une seule opportunité de jouer sur ce terrain », raconte Bryan Byrnes, vice-président chargé du marketing, à The Oklahoman. « Il fallait donc le poncer, le repeindre et faire en sorte qu’il soit aligné avec le concept de notre maillot vraiment cool conçu pour cette saison. C’était un peu la situation idéale puisque l’opportunité et l’idée se sont présentées en même temps. »

Alors que le maillot de l’an passé était très coloré, le Thunder a opté cette saison pour un maillot ultra-sobre, blanc et gris ! Et le parquet en reprend donc le concept.

Pour OKC, il s’agissait de rappeler l’histoire de la franchise, née en un été après le déménagement des Sonics, mais aussi de se différencier des autres franchises dont l’histoire est forcément plus riche. « Nous avons réalisé que nous n’avions certainement pas autant de richesse que ces autres équipes, et nous avons donc vraiment mis Nike au défi », poursuit Bryan Byrnes. « Comment pouvons-nous faire quelque chose de très unique, de très différent et de très avant-gardiste ? »

Et voilà comment est née l’idée d’un maillot blanc et gris, du plus bel effet, et le Thunder le portera pour tous les matches à domicile qui auront lieu un vendredi. C’est-à-dire huit fois cette saison.