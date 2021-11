Frank Kaminsky à la rescousse

Frank Kaminsky ne semblait pas dans la rotation de Monty Williams lors des premiers matchs. Mais avec les absences de Deandre Ayton et les problèmes de fautes de JaVale McGee, il a été précieux lors de deux des trois dernières rencontres. Face aux Hawks, l’intérieur a ainsi compilé 16 points, 6 rebonds et 4 passes en 29 minutes.

« J’essaie juste de rester concentré. En jouant en NBA, on connait des montagnes russes émotionnelles, et j’ai appris ça lors de mes sept ans dans la ligue » explique-t-il. « Je sais à quoi m’attendre. J’essaie de rester stable, ne pas m’enflammer ou ne pas déprimer. Avoir la même approche chaque jour. Être bien mentalement et physiquement afin de faire ce qu’on me demande. Je l’ai déjà dit souvent mais c’est ce que j’essaie de faire. »

Pour Chris Paul, c’est exactement ce qu’a réussi à faire son coéquipier.

« Frank sait jouer, c’est juste le pro ultime. J’étais avec lui dans le vestiaire, à lui parler, pour lui dire qu’il était très différent cette saison de la dernière. Il s’attend à jouer et on a besoin de lui. »

Le jeu à deux entre le meneur et son intérieur fut d’ailleurs une des forces offensives de Phoenix lors de ce match face à Atlanta, Frank Kaminsky ayant fait très mal aux Hawks sur le pick-and-roll.

« Il est tout le temps au bon endroit. C’est un rêve pour un meneur car il sait jouer la « poche » (la passe courte possible sur le pick-and-roll). Si je lui donne le ballon dans la « poche », il sait faire la passe suivante. S’ils défendent bas, il peut tirer à 3-points. Je l’avais oublié mais Frank était un « lottery pick » (9e choix en 2015). Il est bon depuis longtemps et je suis content de voir que ça prend forme pour lui ici » continue ainsi Chris Paul.

Evidemment, l’ancienne star de Wisconsin, dont le temps de jeu dépend surtout de la façon dont il tient le choc en défense, se réjouit de ce bon passage, sachant que ses minutes peuvent disparaître aussi vite qu’elles sont arrivées.

« Je ne suis pas le gars le plus athlétique du monde. Je pense que ce n’est pas un secret mais j’ai toujours réussi à peser sur le jeu avec mon esprit, et la façon dont je vois les choses. Ça a toujours été l’une de mes forces. Quand j’ai démarré le basket, j’étais petit, j’étais une sorte d’arrière et j’ai grandi sur le tard. J’ai toujours voulu garder ces qualités, les choses que j’avais apprises. Être capable de lire le jeu, de faire les lectures. »