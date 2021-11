Frank Ntilikina, la bonne surprise à Dallas

Après quatre ans de galère à New York, Frank Ntilikina n’était même pas certain de trouver une place en NBA cette saison. Il a finalement dû attendre la toute fin de l’intersaison pour signer avec les Mavericks.

Du côté de Dallas, on se félicite de plus en plus de cette arrivée de dernière minute. Car si le Français n’avait quasiment pas été utilisé lors des trois premiers matchs, face aux Hawks, aux Raptors et aux Rockets (4, 0 et 3 minutes), il prend de plus en plus d’importance dans la rotation de Jason Kidd depuis trois rencontres.

Un rôle d’arrière aux côtés de Luka Doncic et Jalen Brunson

Avec 14, 19 puis 21 minutes face aux Spurs, aux Nuggets et enfin aux Kings, le 8e choix de la Draft 2017 fait son trou et il a surtout un vrai impact positif en sortie de banc. Pour le plus grand plaisir de Jason Kidd.

« On colle des étiquettes à tout le monde dans cette ligue, pour différentes raisons, mais Frank est un vrai joueur de basket », explique ainsi le coach, interrogé sur l’impact de Frank Ntilikina dans le 3e quart-temps, son entrée ayant coïncidé avec un 14-4 de Dallas. « Il n’est pas seulement un défenseur. Il peut marquer, il peut créer, il a montré qu’il pouvait shooter à 3-points. Et durant ce passage, il a montré qu’il pouvait faire tout ça. »

Avec ses 12 points à 2/2 de loin, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 21 minutes, le Français a ainsi bien aidé son équipe, en mettant la pression sur le porteur de balle en défense, tout en sanctionnant offensivement.

« Il est capable de créer du jeu mais il peut jouer avec LD (Luka Doncic) ou JB (Jalen Brunson). Il n’est pas seulement un meneur et il peut jouer sans le ballon. On est heureux de sa défense mais ce qu’il nous apporte en attaque, c’est également génial, et ça montre simplement qu’il a travaillé très dur », assure le coach. « Quand on regarde la rotation, il n’y a pas d’autre choix que de le faire jouer. »

« Incroyable »

Si l’intéressé semble avoir davantage confiance en son shoot, « grâce aux répétitions », afin d’être efficace dans ce rôle d’arrière aux côtés de Luka Doncic ou Jalen Brunson, il met surtout l’accent sur « l’énergie » qu’il essaie d’apporter à chaque fois qu’il rentre sur le terrain, afin de soulager son leader slovène et les titulaires.

« Frank a été incroyable jusqu’à présent », appuyait Luka Doncic. « Il a été incroyable toute cette saison. Je respecte vraiment sa mentalité parce que le nombre de minutes qu’on lui donne n’a pas d’importance. Il est à fond en permanence et il est vraiment incroyable pour nous cette année. »

Sur les trois derniers matchs, Frank Ntilikina tourne ainsi à 8.3 points de moyenne à 45% à 3-points (5/11) en 18 minutes sur le terrain, avec surtout le meilleur +/- cumulé de son équipe sur la période, à +23.