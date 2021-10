Zach LaVine apprend à jouer avec une blessure à la main

Face aux Knicks, Zach LaVine a joué son premier match depuis son entorse du pouce gauche. « Strappé », l’arrière des Bulls a marqué 25 points à 7/17 au shoot dans la première défaite de Chicago cette saison.

Déterminé à continuer de jouer malgré cette blessure, comment s’est-il senti durant cette partie ? Et pourra-t-il supporter cette gêne sur le long terme ?

« Ce n’est pas très agréable, mais c’est faisable », reconnaît-il pour NBC Sports. « Je vais en avoir pour un petit moment. Je touche du bois pour que rien n’arrive pendant les matches, pour éviter que ça ne s’aggrave. On m’a dit que j’avais une grosse entorse au pouce, donc que ça va prendre du temps. »

La chance de Zach LaVine, c’est d’être touché au pouce gauche. Résultat : ça ne pose pas trop de souci pour shooter. En revanche, c’est tout de même handicapant balle en main, que ce soit pour dribbler ou recevoir des passes.

« Il y a quelques trucs que je ne peux pas faire. C’est comme dribbler avec quatre doigts. Je dois trouver une façon de faire avec ça. Je vais regarder des moyens pour me protéger. Si je ne mets pas de strap, je prends le risque d’une déchirure. Même avec, c’est risqué, car j’ai été touché plusieurs fois. Après, ça n’a pas d’impact sur mon tir, mais pour attraper et maîtriser la balle, c’est plus compliqué. Voilà pourquoi je cherche des façons faciles de prendre des shoots ou de moins dribbler. »