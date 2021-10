« Merde, si j’avais parfaitement bien joué, je serais un putain de All-Star et nous n’aurions pas ce genre de conservation. » Longuemment interrogé par CBS Sports sur sa longévité chez les Nets et ses derniers playoffs, Joe Harris est encore très marqué par l’élimination prématurée de son équipe la saison passée.

« Bien sûr, j’aurais aimé mieux jouer », regrette encore le shooteur en référence à cette série perdue face aux futurs champions NBA, les Bucks. Fort de son statut de sniper le plus adroit de la ligue (47.5%), l’ailier avait fait le job lors du premier tour face aux Celtics avec 13 points et 51.5% de réussite de loin.

Face à Milwaukee, il était passé sous la barre des 10 points avec une adresse en berne (33%). À partir du Game 3 jusqu’à la confrontation finale, il n’avait même converti que 8 de ses 33 tentatives à 3-points…

Que les fans des Nets se rassurent : Joe Harris n’a pas passé son été à ruminer depuis. « Ce ne serait pas du tout sain et cela ne m’aiderait probablement pas non plus à aller de l’avant », remarque l’intéressé, auteur de 9 points en ouverture cette nuit contre les mêmes Bucks. Quant aux critiques de certains fans sur le fait que Brooklyn « n’en voulait pas assez » lors des derniers playoffs, Joe Harris leur rappelle que ses partenaires et lui comptent parmi les « plus grands compétiteurs de la planète, bordel ».

« Je veux convertir ces tirs plus que tout »

« C’est moi qui viens tous les jours de ma vie me casser le cul pour essayer d’atteindre ce stade, pour lequel on se bat au plus haut niveau, et rentrer des tirs importants. Je veux convertir ces tirs plus que tout. C’est la raison pour laquelle je viens ici et que je bosse tous les jours », formule Joe Harris, sans mâcher ses mots.

Ce dernier ne cache pas qu’il a été vraiment agacé par cette défaite lors du Game 7. « Du genre, ça craint. La saison se termine sur une note très inattendue, et aucun d’entre nous ne l’avait prévu. On s’attendait à aller beaucoup plus loin. (En cas de victoire lors du Game 7) tout le monde est heureux et c’est génial, en cas de défaite, on a l’impression que c’est la fin du monde. »

Et si l’ailier avait converti quelques shoots supplémentaires ? « On aurait peut-être perdu quand même mais je pense que cela nous aurait donné une meilleure chance de gagner. »

Mais le shooteur a conscience de devoir oublier cette séquence pour se concentrer sur cette saison qui débute. Sa priorité est aujourd’hui « d’essayer d’être meilleur chaque jour et de construire des habitudes de champion ».