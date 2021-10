Le salut des Nuggets passera par le collectif

« Gagner par le collectif ». Le message a été lancé par Will Barton, de retour de blessure et accessoirement le membre le plus ancien de l’effectif de Denver, où il a débarqué en février 2015. Autant dire que le joueur connaît son équipe et particulièrement ce que va signifier l’absence de Jamal Murray cette saison, le meneur n’ayant toujours pas de visibilité sur un éventuel timing de retour suite à sa rupture d’un ligament croisé.

« Je pense que c’est tout à fait ça » a surenchéri son coach, Mike Malone. « Je pense que l’état d’esprit de Will est juste concernant le fait d’aborder la saison sans Jamal Murray. Je me souviens que le lendemain de sa blessure, j’ai parlé à notre équipe et c’est un peu ce que j’ai dit à ce moment-là : non, il n’y a pas d’autre Jamal Murray dans cette équipe et je ne veux pas que quelqu’un essaie d’être Jamal. Nous allions compenser sa perte en tant que collectif, à condition que chacun donne le meilleur de lui-même ».

S’inspirer de la fin de saison dernière

Sur leur lancée, à 18 matchs de la fin, les Nuggets avaient bouclé la saison avec 13 victoires pour 5 défaites, avant de battre Portland au premier tour des playoffs, pour finalement être « sweepés » par les Suns au tour suivant. Pour Mike Malone, la donne reste la même pour 2021/22.

« Alors que nous commençons cette nouvelle saison, je pense que l’état d’esprit doit être le même. C’est un travail collectif. Nous allons avoir besoin que tout le monde donne le meilleur de lui-même chaque jour. Bien sûr, Nikola Jokic a été élu MVP l’année dernière, mais nous avons aussi besoin que tous les autres montent d’un cran et, connaissant le groupe comme je le connais, je pense que ça peut se produire », a-t-il ajouté.

Aucune pression sur Jamal Murray

Pendant ce temps, le meneur poursuit sa rééducation, lentement mais sûrement. Jamal Murray a récemment donné de bonnes nouvelles au sujet de sa progression, même s’il sait qu’il est encore loin de voir le bout du tunnel.

« Il y a cinq mois, je ne pouvais même pas lever ma jambe du lit », a-t-il récemment déclaré. « J’ai donc parcouru un long chemin. Mais même lorsque je fais certaines choses, je dois me rappeler que je ne peux pas les faire à la vitesse ou au niveau que je veux. Cela viendra avec le temps. Et je ne peux pas précipiter le temps ».

Même s’il va beaucoup manquer à l’équipe, la direction ne souhaite pas précipiter son retour, quels que soient les enjeux qui pourraient se présenter en fin d’exercice.

« Il reviendra quand il sera prêt », a notamment confié Tim Connelly, le président des opérations basket des Nuggets. « Pas quand nous le lui dirons, il n’y a pas une date arrêtée sur le calendrier. Lui seul saura quand il sera prêt. Et nous ne sommes pas pressés ».