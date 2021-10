La saison de la dernière chance pour Kevin Knox

Nouvel homme fort des Knicks depuis l’été 2020, Tom Thibodeau a écarté Kevin Knox de sa rotation dès la fin du mois de janvier dernier. En coulisses, il se dit que l’ancien coach des Bulls et des Wolves aurait peu goûté au manque de dureté défensive du poste 3-4 drafté par la franchise new-yorkaise en 2018.

Autant dire que Kevin Knox va devoir se montrer particulièrement affûté lors de la présaison, d’abord parce qu’il entre dans sa dernière année de contrat, mais aussi après l’imbroglio de la Summer League, à laquelle le joueur n’a pas pu participer après avoir contracté le Covid-19.

Le Covid, l’invité surprise de sa préparation

Alors que tous les autres jeunes joueurs de l’effectif dont Immanuel Quickley et Obi Toppin ont passé leur été au centre d’entraînement des Knicks, à Tarrytown, Kevin Knox a préféré s’exiler vers son Etat de naissance, en Floride, pour travailler de son côté.

Un choix déjà discutable qui a été fortement entaché par le fait que Kevin Knox a contracté le Covid-19 là-bas et a donc été indisponible pour la « Summer League ».

« Je suis resté à Miami et je suis tombé malade. J’ai été indisponible pendant deux semaines. C’était difficile. Je me suis entraîné très dur pour aller à la Summer League, jouer à nouveau et obtenir quelques minutes. J’avais préparé mon corps mais le Covid m’a frappé », a-t-il regretté, ajoutant que Tom Thibodeau voulait « vraiment » le voir évoluer dans la ligue d’été.

La présaison en guise de dernière chance ?

Manquer la Summer League n’a pas été le seul souci puisque Kevin Knox a également perdu du poids à cause de la maladie et a dû interrompre sa préparation pendant environ dix jours, retardant son retour à une condition optimale en vue du camp d’entraînement. Celui-ci s’apparente donc à une dernière chance pour lui de montrer qu’il peut encore être utile aux Knicks.

«Il s’agit d’attaquer le camp et la saison avec l’état d’esprit de vraiment vouloir jouer cette année. Je vais donc devoir trouver un moyen de rester sur le terrain et d’obtenir des minutes. Je ne me préoccupe pas vraiment des questions d’échanges et du reste. Je suis juste concentré sur le fait d’entrer dans la rotation et d’être sur le terrain », a-t-il déclaré.

Pour y parvenir, Kevin Knox sait qu’il va devoir convaincre Tom Thibodeau, sachant que, derrière les titulaires RJ Barrett et Evan Fournier, le poste 3 est pratiquement désert dans l’effectif des Knicks, qui ne possède par ailleurs aucun joueur de son profil. L’espoir est donc de mise.

« Le coach insiste beaucoup sur ce que l’on peut apporter d’autre à l’équipe si votre tir ne rentre pas ou que vous avez un jour sans », a-t-il ajouté. « Pour ma part, j’utilise mon envergure, ma taille et mon corps pour me concentrer sur les rebonds et la défense. J’ai vraiment l’impression que je peux défendre des postes 1 à 4. C’est ce qu’il veut vraiment voir de ma part : me concentrer sur ce secteur. Il sait ce que je peux faire sur le plan offensif. Il veut voir cette énergie défensive, sur les rebonds, les déplacements en transition et l’utilisation de mon envergure sur tout le terrain ».

Kevin Knox a perdu plusieurs batailles, mais n’a pas encore perdu la guerre, et la présaison qui débute demain pour les New-Yorkais sera peut-être l’occasion d’entamer pour de bon son « opération reconquête ».

« Je dois me battre pour avoir ma place. Tout ce que « Thibs » prêche, c’est de travailler dur pour sa place, pour ses minutes. C’est mon état d’esprit. Je travaille vraiment dur pour mes minutes, je travaille dur pour entrer dans la rotation. C’est ma motivation, jouer dur des deux côtés du terrain si je veux vraiment être sur le terrain ».