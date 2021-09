La saison 2021/22 en questions | Une année record au shoot pour Stephen Curry ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Stephen Curry est déjà considéré par beaucoup comme le meilleur shooteur de tous les temps. Mais certains nostalgiques lui préfèrent encore Ray Allen, détenteur du plus grand nombre de réussites à 3-points en carrière, en saison régulière, avec ses 2 973 tirs réussis derrière l’arc à Milwaukee, Seattle, Boston puis Miami, entre 1996 et 2014.

Sauf que le record du double champion NBA ne tient plus qu’à un fil, puisqu’il est plus que jamais menacé par Stephen Curry, auteur de 2 832 paniers à 3-points avec les Warriors, depuis 2009, et toujours en saison régulière. Et, à l’échelle du « Baby-Faced Assassin », cette différence de 141 réussites primées est infime, puisqu’en prenant une moyenne de 4 tirs à 3-points réussis par match, il ne faudrait que 35 rencontres au meneur de Golden State pour évincer Ray Allen de la plus haute marche du podium.

Nouveau recordman fin décembre ?

Autant dire que, fin décembre, et à moins d’une fâcheuse blessure, l’affaire devrait être réglée pour un Stephen Curry qui a tourné à un peu plus de 5 paniers derrière l’arc, lors de trois des six derniers exercices (2015/16, 2018/19 et 2020/21). À 33 ans, le double MVP posséderait, alors, un record très particulier à ses yeux et qu’il ne manquerait pas, ensuite, de placer très, très haut, d’ici la fin de sa carrière.

Car, derrière Stephen Curry, quelques joueurs en activité semblent en mesure d’aller chercher, à leur tour, la première place du classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de l’histoire, qui ne cesse d’atteindre des hauteurs impressionnantes au fil des années.

À l’instar, par exemple, de James Harden (32 ans) et Damian Lillard (31 ans), qui comptent respectivement 2 445 et 2 051 réussites primées. Si ce n’est, un peu plus loin, de Buddy Hield (28 ans) et ses 1 155 paniers derrière l’arc, l’autre sniper capable de convertir 4 tirs à 3-points par match, sur une campagne, avec le trio Curry – Harden – Lillard.

Stephen Curry pour dépasser… Stephen Curry ?

En parlant, justement, de performances sur un seul exercice, Stephen Curry pourrait également battre un autre record, dont il est cette fois-ci déjà le détenteur : celui du plus grand nombre de shoots à 3-points inscrits en une saison. La marque à battre s’élève à 402 et elle a été établie en 2015/16, par le meilleur marqueur de la ligue en titre, donc. Sur une campagne traditionnelle à 82 matchs, cela représente une moyenne de 4.9 paniers primés par rencontre.

Et cette moyenne est largement à la portée de Stephen Curry, quand on sait qu’il en affichait une de 5.3, en 2020/21 (pour un total de 337 réussites derrière l’arc). À condition, bien sûr, que les blessures épargnent le maître à jouer des Warriors, qui avait notamment dû rater neuf matchs la saison dernière.

Pour information, avec ses 5.3 tirs convertis par rencontre en 2020/21, et sur une campagne traditionnelle de 82 matchs, le « Chef » aurait finalement terminé avec 435 tirs à 3-points au compteur, s’il n’avait pas été absent de l’année. Preuve que ce record de 402 réussites primées n’est pas intouchable, pour un tel artificier…

Klay Thompson menacé ?

En revanche, s’il est en mesure de faire tomber les records de 3-points en carrière et sur un exercice, Stephen Curry aura-t-il la possibilité de récupérer le record du plus grand nombre de 3-points sur un match ? Ce n’est évidemment pas impossible pour un shooteur de sa trempe, mais il lui faudra cependant connaître une soirée faste pour y parvenir et, ainsi, déloger les 14 réussites derrière l’arc de son coéquipier Klay Thompson, en octobre 2018.

Pour l’heure, le record personnel de Stephen Curry n’est « que » de 13 paniers primés et il remonte à novembre 2016. C’est d’ailleurs l’ancien record NBA, avant que l’autre « Splash Brother » ne fasse mieux. Et, depuis ce soir-là, le meneur All-Star n’a jamais dépassé les 11 3-points dans une rencontre. Un total qu’il a atteint à… huit reprises (!), entre la saison 2016/17 et aujourd’hui.