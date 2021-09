Un musée Larry Bird en préparation

C’est le plus grand sportif originaire de l’Indiana, et il aura prochainement son musée. Né à French Lick, dans le sud de l’Etat, Larry Bird aura les honneurs d’avoir son propre musée, et selon NBC Sports, il sera intégré au nouveau Terre Haute Convention Center dont l’inauguration est prévue en mars 2022.

Terre Haute n’est autre que la ville qui abrite le campus d’Indiana State, où BLarry ird a brillé lors de ses années universitaires, avant bien sûr de rejoindre les Celtics et de devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA avec notamment trois titres de MVP de suite. Un exploit jamais répété depuis.

« Au fur et à mesure que d’autres objets sont collectés, ils peuvent être réunis dans un seul et même endroit », a déclaré Shelly Keen, consultante. « Cela va juste faire avancer les choses un peu plus rapidement qu’avant« .

Selon les responsables du musée, on y trouvera des biens donnés par Larry Bird lui-même, mais aussi par les Celtics, Indiana State et la fédération américaine de basket.