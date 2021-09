Plutôt LeBron James ou Stephen Curry ? JaVale McGee justifie son choix

Il y a trois semaines, au moment de sa signature aux Suns, JaVale McGee avait répondu à des questions des internautes via leBleacher Report. À la question de savoir s’il avait préféré jouer avec Stephen Curry ou LeBron James, il avait répondu ceci : « Je dirais sans doute LeBron lors de ma première saison aux Lakers. »

Des propos qui avaient fait quelque peu réagir puisque JaVale McGee a remporté deux titres avec les Warriors, et Shannon Sharpe lui a demandé d’expliciter ses propos.

« Ma réponse, c’était que j’ai aimé jouer avec LeBron ma première année aux Lakers mais ils ont coupé ma réponse après « première année ». Ils ont juste écrit que j’avais aimé jouer avec LeBron et ensuite, vous savez comment ça se passe, ça fait des titres à clics » explique l’intérieur sur le plateau du Club ShayShay. « J’ai aimé jouer avec LeBron la première année aux Lakers parce que j’étais le pivot titulaire. J’ai réussi un match à plus de 30 points et 20 rebonds. J’ai battu mon record de points. Donc, il y avait du plaisir, et le plaisir de réussir. »

C’est ce qui a fait la différence entre LeBron et Curry : le fait d’être titulaire et de jouer un rôle important.

« Je n’ai pas aimé de ne pas jouer beaucoup à Golden State, mais j’ai aimé gagner. J’ai aimé traîner avec ces gars-là. J’ai aimé jouer. Mais, on est tous un peu égoïste et on veut tous participer au succès ».

À partir de la rentrée, il va découvrir une autre légende des parquets, Chris Paul. L’un des meilleurs meneurs de l’histoire, et il anticipe une très grande saison.

« N’importe quel intérieur qui a joué avec Chris Paul s’est bien débrouillé. Je pense simplement que Chris est le cerveau de l’équipe, et qu’il va vraiment nous mener à nouveau en finale NBA » conclut-il ainsi.