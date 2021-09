La nouvelle initiative du couple Curry pour la jeunesse défavorisée d’Oakland

Le nouveau bus dévoilé mercredi après-midi par le couple Curry en banlieue Est d’Oakland a été rapidement pris d’assaut par les enfants du coin.

Pour avoir un autographe de Stephen Curry bien sûr, mais aussi pour découvrir les attractions du bus baptisé « Eat. Learn. Play », du nom de la fondation du couple, offrant la possibilité aux enfants défavorisés de la région d’accéder à des repas, de recevoir des livres gratuitement, mais aussi de jouer au basket.

Le bus scolaire possède plusieurs écrans plats, une terrasse sur le toit, des haut-parleurs et un panier de basket, pour trois utilités, entre « food truck », librairie et centre de loisirs. Une façon pour le couple Curry de participer à améliorer le taux d’alphabétisation des enfants d’Oakland, tout en gardant un esprit ludique.

Distribuer 100 000 livres gratuitement, l’objectif pour 2022

« Cela a dépassé toutes nos attentes en termes de nouveauté, d’originalité et d’amusement, et c’est aussi quelque chose qui a un but, celui de créer de la joie autour de l’alphabétisation », a souligné Stephen Curry. « Pour moi, il s’agit d’approuver les bons programmes et les bons processus afin, lorsque je ne jouerai plus, d’avoir le temps d’investir dans l’expansion de la fondation ».

Très active sur le plan du soutien aux familles en difficulté depuis le début de la pandémie, la fondation « Eat. Learn. Play » s’est donnée pour objectif de fournir 100 000 livres et 50 000 repas chauds au cours de l’année prochaine. La banque alimentaire du comté d’Alameda assurera le fonctionnement du bus sur son itinéraire habituel à Oakland, même si les endroits exacts où il se rendra n’ont pas encore été définis.

Le bus servira également à accueillir des événements comme des séances de lecture, des démonstrations culinaires, des stages de sport et pourra aussi être utilisé comme centre de dépistage sanitaire.