Jamal Mashburn admiratif de la résilience de Derrick Rose

Quatre fois, Derrick Rose a mordu la poussière, se retrouvant sur le billard pour être opéré du genou. Et à chaque fois, il s’en est relevé. La carrière de Derrick Rose ne peut que forcer l’admiration, alors que le meneur vétéran s’épanouit aujourd’hui à 32 ans au sein des Knicks de Tom Thibodeau, après avoir traversé d’innombrables galères.

All-star en 2003, auteur de cinq saisons à plus de 20 points en moyenne, quatrième plus jeune joueur de l’histoire à avoir atteint les 50 points, Jamal Mashburn a également connu son heure de gloire.

Pour l’amour du jeu

Comme Derrick Rose, « Monster Mash », passé par Dallas, Miami, Charlotte et New Orléans, a lui connu les blessures, avec un pépin au genou droit en 2003 dont il ne s’est jamais remis et qui l’a conduit à prendre sa retraite en 2006, après avoir passé trois ans à tenter de revenir. L’ancien ailier a fini par se résigner là où Derrick Rose a eu cette force de ne jamais abandonner, une ténacité que Jamal Mashburn a eu l’occasion de saluer sur le podcast « Knuckleheads ».

« J’ai de l’empathie pour lui, à bien des égards. Derrick Rose était le MVP, et a ensuite eu des problèmes de genou. Donc, c’est déjà en soi difficile à gérer, vous savez ce que je veux dire, vous devez vous réinventer, et ce que je dis aux gens, c’est que vous devez vraiment aimer le sport », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas le faire pour l’argent, ou vos conditions de vie. Pour lui, il aurait pu s’arrêter, et personne n’aurait rien eu à dire. Mais il a continué ».

Moins de dimension athlétique, plus de QI Basket

Jamal Mashburn a également souligné la façon dont D-Rose avait fait évoluer son jeu afin de continuer à être performant en dépit du déclin de ses capacités athlétiques, l’atout numéro 1 de ses débuts.

« J’admire sa ténacité, sa volonté et sa capacité à avoir eu la conscience de devoir modifier son jeu. La longévité en NBA ne dépend pas de la hauteur à laquelle vous pouvez sauter. Il s’agit de savoir comment gérer le déclin de vos qualités athlétiques alors que votre niveau de compétence augmente », a-t-il habilement résumé.

Lors de sa troisième saison NBA à l’âge de 23 ans, Jamal Mashburn avait dû se remettre d’une opération par microfracture du genou qui l’avait obligé à faire complètement évoluer son jeu, car il était moins explosif. Sa sélection au All-Star Game 2003, huit ans plus tard, a ainsi été l’une de ses plus belles récompenses.

« Vu que c’est arrivé tôt dans ma carrière, j’ai rapidement dû me concentrer sur la façon dont j’allais pouvoir durer dix ans ou plus. C’est là que j’ai développé mon jeu à mi-distance, parce que je ne pouvais plus déborder mes adversaires. Je devais trouver des angles, des choses de ce genre. Vu la persévérance qu’il m’a fallu pour être dans une All-Star Team, je peux être fier de l’avoir réussi plus ou moins sur une jambe », a-t-il rappelé.

A la retraite depuis 2006, Jamal Mashburn s’est reconverti avec succès dans le milieu des affaires, et fait désormais partie du groupe de propriétaires à la tête de l’Elan Béarnais (Betclic Elite), avec Rick Pitino et Stu Jackson.