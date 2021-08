DeAndre Jordan bientôt libéré par les Nets ?

Il y a un mois, les rumeurs évoquaient un échange de DeAndre Jordan. Désormais, ESPN et The Athletic parlent davantage d’un « buyout », c’est-à-dire du rachat de son contrat par Brooklyn pour le libérer.

Il faut dire que le pivot de 33 ans, qui était arrivé dans les valises de Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn en 2019, ne fait plus partie des plans du club, et de Steve Nash.

Longtemps titulaire, mais avec un temps de jeu limité, il avait été sorti du cinq majeur en fin de saison, les Nets préférant miser sur le seul Blake Griffin sous le cercle, DeAndre Jordan ne foulant même pas le terrain en playoffs…

Encore 20 millions de dollars garantis sur deux ans

Dans ces conditions, et même s’il est proche des stars du club, son avenir devrait s’inscrire loin de New York.

Selon ESPN, un « buyout » pourrait avoir lieu en cours de saison, s’il n’est pas relancé par Steve Nash. Selon The Athletic, il est même probable que DeAndre Jordan soit libéré avant même le début du « training camp ».

À noter tout de même que le pivot dispose encore de 20 millions de dollars sur deux ans, pleinement garantis.