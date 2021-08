Plongée au cœur du titre olympique de Team USA avec JaVale McGee

JaVale McGee avait profité de la « bulle » à Orlando, lors de la fin de saison 2019/2020, pour sortir sa caméra et montrer au monde entier ce qu’il se passait dans ce « monde parallèle » en dehors des matchs. L’expérience a été couronnée de succès sur tous les points, le pivot ayant décroché son troisième titre de champion NBA avec les Lakers.

Pour les Jeux olympiques, pour lesquels il a été appelé en renfort à la dernière minute, McGee a donc réitéré l’expérience, diffusant plusieurs « vlogs » jusqu’à cet épisode final, revenant sur la célébration de la victoire.

On peut notamment voir chaque joueur fêter le titre dans le vestiaire américain, le discours du coach Gregg Popovich, mais aussi le premier coup de fil passé par le pivot à sa mère Pamela, également championne olympique 37 ans plus tôt. Direction ensuite le bus et la cérémonie de remise des médailles, aux côtés de Jayson Tatum et Jrue Holiday, avec un sourire aussi « bright » que l’or olympique qu’ils ont autour du cou.

