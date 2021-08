Enfin rétabli physiquement, Otto Porter Jr. entend redevenir lui-même chez les Warriors

Dans l’indifférence générale, les Warriors pourraient bien avoir réalisé l’un des coups de l’été, en recrutant Otto Porter Jr. pour un an, au salaire minimum. Après deux dernières saisons noires, car minées par plusieurs blessures, l’ailier de 28 ans a préféré rejoindre Oakland pour relancer sa carrière, plutôt que d’accepter des offres plus lucratives ailleurs.

Aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, le 3e choix de la Draft 2013 aura ainsi la possibilité de retrouver des sensations, lui qui n’a disputé que 42 petits matchs, avec les Bulls puis le Magic, entre avril 2019 et aujourd’hui. Le tout sans la pression d’un gros contrat sur les épaules et, probablement, dans un rôle de couteau-suisse, à la Andre Iguodala, en sortie de banc.

Justement, Otto Porter Jr. a déjà pu échanger avec son nouvel entraîneur Steve Kerr, concernant son futur rôle et ce qu’il serait amené à apporter, à Golden State. Alors même que le Coach de l’année 2016 se trouve actuellement avec Team USA au Japon, pour les Jeux olympiques.

« Il est pleinement engagé à Tokyo, donc le simple fait qu’il m’appelle et me dise qu’il veut vraiment que je fasse partie de ce qu’ils cherchent à mettre en place cette année, [ça m’a convaincu] », livrait-il, au sujet de ce qui l’a poussé à signer chez les « Dubs ». « Je vais apporter mon leadership, mon expérience, ma taille et, plus globalement, je vais être un joueur qui essaie de se remettre dans le rythme, qui recommence à jouer étant lui-même. Au final, nous avons donc estimé l’un comme l’autre que ce serait une superbe opportunité que j’apporte tout ça ici. »

Si sa carrière a, certes, connu un gros coup d’arrêt depuis deux ans, il ne faut pas oublier que Otto Porter Jr. était l’un des « 3&D » les plus prometteurs et convoités de la ligue, avant ses nombreux pépins physiques.

Le retour du Otto Porter Jr. de Washington ?

Lui qui tourne à un solide 40% de réussite à 3-points (sur plus de 3 tentatives de moyenne) depuis ses débuts en NBA et a pratiqué son meilleur basket lors de l’exercice 2017/18, avec les Wizards : 14.7 points, 6.4 rebonds, 2.0 passes et 1.5 interception de moyenne. En s’avérant essentiel pour la franchise de la capitale, grâce à sa polyvalence et son envergure.

Et, comme à Washington où il évoluait dans l’ombre de John Wall et Bradley Beal, l’ex-pensionnaire de Georgetown tentera de contribuer dans des domaines bien précis et déjà définis, des deux côtés du parquet, au contact de Stephen Curry et Klay Thompson.

« Écarter le jeu, prendre les tirs ouverts à 3-points et créer pour les autres », précisait-il d’abord, à propos de son rôle en attaque. « Mais, au final, je pense qu’il sera surtout question de défense pour moi. La clé, c’est d’être capable de défendre et changer sur plusieurs joueurs, de jouer différents rôles, d’évoluer à différents postes. D’être polyvalent. »

Mais le plus important pour Otto Porter Jr. sera simplement de pouvoir jouer. Jouer et enchaîner les rencontres, ce qui ne lui est arrivé que trop rarement ces deux dernières années.

« Mon corps va bien », annonçait-il, quand on l’interrogeait sur sa condition physique actuelle. « C’est la première fois depuis longtemps que mon corps va vraiment bien. Je me sens moi-même. »