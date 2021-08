Pourquoi les Bucks n’ont-ils pas conservé P.J. Tucker ?

Il y a encore quelques jours, autour de la Draft, Jon Horst, le GM des Bucks, se réjouissait d’avoir les fameux « Bird rights » (qui permettent à une franchise de dépasser le « salary cap » lorsqu’elle prolonge l’un de ses joueurs) dans l’optique de conserver P.J. Tucker.

On pouvait alors imaginer que les champions 2021 allaient mettre les dollars nécessaires sur la table pour garder l’intérieur si précieux en défense. Mais finalement, lundi pour l’ouverture de la « free agency », l’ancien de Houston a signé à Miami pour 15 millions de dollars sur deux ans, dont la seconde saison en option.

Milwaukee avait pourtant les moyens financiers d’offrir plus à P.J. Tucker. Plus d’argent comme plus de saisons. Dès lors, pourquoi les dirigeants l’ont-ils laissé filer ?

The Athletic nous apprend que la franchise a tout simplement refusé de faire des folies financièrement. On sait qu’elle va payer la « luxury tax » à l’avenir, notamment à cause de la prime offerte à Jrue Holiday (un million de dollars) après le titre remporté contre les Suns, et elle ne voulait pas en rajouter encore, surtout après avoir prolongé Bobby Portis pour un prix très raisonnable.

C’est un choix qui peut étonner, mais les Bucks avaient déjà sacrifié un joueur important en 2019, Malcolm Brogdon, pour éviter de se retrouver dans le rouge niveau finances. L’arrière avait été envoyé à Indiana alors qu’il sortait de la meilleure saison de sa carrière et pouvait représenter une partie de l’avenir de la franchise.

Là, P.J. Tucker a déjà 36 ans et les Bucks ont encore les moyens de signer deux free agents avec plus d’un salaire minimum pour le remplacer. Ce qui ne serait pas de trop, car pour l’instant, l’arrivée de Semi Ojeleye semble un peu courte pour combler le trou laissé par le chien de garde champion 2021.