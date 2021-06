Kareem Abdul-Jabbar va produire un documentaire retraçant l’histoire des combats sociaux aux États-Unis

Témoin de grandes pages de l’histoire américaine depuis plus d’un demi-siècle, Kareem Abdul-Jabbar continue de prêcher pour le devoir de mémoire. Alors que la NBA a récemment créé un prix en son nom, récompensant les athlètes les plus engagés dans la quête de justice sociale, l’ancien pivot de légende fait aussi parler de lui à travers un documentaire qui sera diffusé pour la première fois ce samedi sur « History Channel ».

En tant que producteur exécutif et « voix off », Kareem Abdul-Jabbar a été partie prenante de cette œuvre intitulée « Fight the Power : The Movements That Changed America », retraçant l’historique des combats sociaux menés par des minorités, du mouvement ouvrier né dans les années 1880, au droit de vote des femmes, en passant par le combat pour les droits civiques ou plus récemment ceux pour la reconnaissance des « LGBTQ+ » ou encore le mouvement « Black Lives Matter », qu’il met en perspective face à ces autres « luttes », plus ou moins récentes.

« Pour moi, il s’agit de montrer que ce que les Noirs américains doivent affronter a été vécu par d’autres groupes marginalisés. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été la cible du groupe dominant. Donc, nous devons comprendre que nous sommes tous dans le même bateau et que nous devons défendre les droits de tous les groupes marginalisés, pas seulement ceux dans lesquels nous sommes quand il y a des controverses, car il y a d’autres problématiques en jeu », a-t-il déclaré.

Une partie intégrante de son histoire

Non content d’être un basketteur d’exception, Kareem Abdul-Jabbar aura également marqué son époque pour son engagement sur les questions sociales animant son pays, notamment celui concernant l’obtention de droits civiques pour tous. Sur cette question, l’ancien pivot des Bucks et des Lakers est revenu sur les épisodes qui l’ont mené à comprendre le contexte du pays dans lequel il a grandi.

« Ça a commencé quand j’avais 8 ans. C’est l’âge que j’avais lorsque Emmett Till a été assassiné. Et je ne le comprenais pas. J’ai demandé à mes parents de m’expliquer. Ils n’avaient pas les mots. Je me disais : « Où est-ce que je vis ? Pourquoi suis-je une cible ici ? », a-t-il ajouté. « J’avais environ 13 ans quand j’ai lu « The Fire Next Time » de James Baldwin. Ça m’a tout expliqué. Ça m’a donné une idée de ce que je devais faire et de ce que les Noirs américains devaient faire pour sortir de toute cette oppression ».

Il est également revenu sur un moment qui a façonné la suite de son combat, sa rencontre avec Martin Luther King alors qu’il était adolescent.

« Quand j’avais 17 ans, j’ai pu interviewer le Dr King. C’était incroyable, juste de pouvoir échanger quelques mots avec lui. Mais pour comprendre ce que son message signifiait réellement, je ne l’avais jamais vraiment comparé à ce que Malcolm X disait. Quand vous faites ça, vous découvrez en fait qu’ils avaient deux approches différentes de la même fin : la liberté, la justice et l’égalité pour tous les Américains ».