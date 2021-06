Big3 : drafté, Metta World Peace jouera pour Stephen Jackson

Après une pause d’un an liée à la pandémie, la BIG3 reprend cet été, et la saison se déroulera du 10 juillet au 4 septembre, jour de la finale. Tout se déroulera sur deux sites, la Orleans Arena de Las Vegas et la salle de l’université de Xavier, et cette nuit, le coup d’envoi a été donnée avec la traditionnelle Draft, ou plutôt SuperDraft.

En numéro 1, les Enemies ont choisi Isaiah Austin, ancienne gloire de Baylor, hélas touché par le syndrome de Marfan, une maladie génétique rare qui peut entraîner de graves problèmes cardiaques. Drafté de façon honorifique par la NBA en 2014, il a depuis entamé une carrière professionnelle, et on le verra donc cet été aux côtés d’un autre ancien joueur de Baylor, Perry Jones III, mais aussi de Nick Young.

Cette saison encore, on trouvera d’anciennes noms de la NBA, et le plus prestigieux d’entre eux n’est autre que Metta World Peace (ou Metta Sandiford-Artest), sélectionné en 9e position par le Trilogy, l’équipe de Jarrett Jack et d’Amir Johnson, avec Stephen Jackson comme entraîneur. Cela promet…

À noter que cette saison, la BIG3 va proposer une règle assez originale : chaque challenge arbitral se gagnera sur un un-contre-un !

Premier tour

1. Enemies: Isaiah Austin

2. Tri-State: Earl Clark

3. Power: Dusan Bulut

4. Ball Hogs: Will McDonald

5. Ghost Ballers: Craig Smith

6. Aliens: Renaldo Balkman

7. 3 Headed Monsters: Kevin Murphy

8. Bivouac: Alonzo Gee

9. Trilogy: Metta World Peace

10. 3’s Company: Jeremy Pargo

Deuxième tour

11. Power: Joe Alexander

12. Tri-State: Tony Wroten

13. Bivouac: Julian Wright

14. 3’s Company: Ryan Hollins

15. Trilogy: Isaiah Briscoe

16. Enemies: Jordan Hill

17. Aliens: Andre Owens

18. 3-Headed Monsters: Mamadou N’Diaye

19. Ball Hogs: Jodie Meeks

20. Ghost Ballers: Cheyne Gadson