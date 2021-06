« Nous avons tous ressenti la même douleur de l’année dernière. Ce n’était pas seulement moi. Ce n’était pas seulement Rudy. Ce n’était pas seulement Mike ou Joe. Nous en avons tous eu conscience, et nous le portons encore en nous ».

Un rebond de Rudy Gobert, une feinte et un tir de Mike Conley pour un ballon qui roule sur le cercle et qui ressort au moment où retentit le buzzer final… Les coéquipiers de Donovan Mitchell n’ont rien oublié de ce moment, eux qui ont vu leur saison défiler en l’espace de cinq secondes dans les derniers instants du Game 7 perdu face aux Nuggets la saison dernière.

La défaite pour cimenter un groupe

Reculer pour mieux sauter ou encore tomber pour mieux se relever, les Jazz ont fait l’expérience de cet adage, et la désillusion d’une élimination précoce en playoffs n’a fait que mieux cimenter le groupe. La frustration s’est rapidement muée en source de motivation intarissable.

Quelques mois après, voilà la franchise de Salt Lake City au sommet de la NBA, avec des leaders plus affirmés et un groupe globalement plus fort après l’épreuve de l’an dernier.

« C’est encore tellement frais dans notre esprit. Nous en sommes à un point où nous ne voulons pas revenir en arrière », a poursuivi Donovan Mitchell. « Ça nous aide. Nous avons conscience d’être la meilleure équipe de la NBA et ça nous donne de l’assurance. Le goût de la défaite reste toujours là, mais nous ne voulons pas revivre ce sentiment et nous relâcher juste parce que nous avons gagné une série. Ce n’est pas une fin en soi. Nous sommes l’équipe numéro 1 en saison régulière. Mais au bout du compte, c’est comme un lycéen qui est classé numéro 1 du pays et qui entre à l’université. Ça ne veut rien dire. Là, tout recommence à zéro ».

Prêts pour un nouveau défi

A l’heure de se préparer pour aborder sa demi-finale de conférence face aux Clippers, le groupe de Quin Snyder ne se porte pourtant pas au mieux, entre un Donovan Mitchell encore en délicatesse avec sa cheville et Mike Conley, touché à l’ischio-jambier et qui n’a pu participer qu’à une partie de l’entraînement lundi. Mais les Jazzmen en ont vu d’autres et sont prêts à relever le défi.

« On a compris comment on devait jouer », a ainsi déclaré Bojan Bogdanovic. « Nous savons que ce n’est pas pareil sans Mike. Nous devrons faire quelques ajustements. Mais c’est la mentalité « next-man up » (le joueur suivant prend la relève). Nous avons assez de qualités pour surmonter tout ça, même s’il nous manque évidemment quand il ne joue pas ».