Bruce Brown, le pompier de service

Habitué à une place de titulaire pendant la saison régulière (37 titularisations sur 65 matchs), Bruce Brown retrouvait sa place dans le cinq majeur en raison de la blessure de James Harden.

Et lors de cette démonstration, Bruce Brown a fait du Bruce Brown. Que ce soit dans l’intensité défensive ou la finition en bout de chaine, le soldat de Brooklyn a justifié la confiance placée en lui.

Il répond présent à chaque fois

Autre membre de la fameuse Draft 2018, Brown a déjà connu une campagne de playoffs avec Blake Griffin à Detroit contre ces mêmes Bucks, et s’il n’a jamais attiré les regards jusqu’à son arrivée à Brooklyn, il s’éclate aujourd’hui comme « joueur à tout faire ». « Quand personne ne le connaissait vraiment à Detroit et que j’aavais joué contre lui à Golden State, il avait perturbé notre plan de jeu lors d’un match et j’étais là à me dire « Qui est ce gosse ? » se souvient Kevin Durant.

Pas le joueur le plus doué de sa génération, que ce soit balle en main ou aux tirs, le joueur de 24 ans compense par une activité débordante. De quoi en faire le joueur le plus utilisé en saison régulière derrière Joe Harris, Kyrie Irving et Jeff Green. « On savait qu’il jouait avec beaucoup de passion et d’intensité. Il ne jouait pas beaucoup avant mais quand il a eu sa chance, on savait qu’il allait rentrer sur le parquet et avoir un impact » ajoute Durant.

En défense sur Middleton

Choisi dans le cinq de départ pour permettre à Kyrie Irving de se concentrer pleinement sur l’aspect offensif, Brown s’est mis dans la poche le public par son agressvité. Exactement comme Blake Griffin, son ancien coéquipier à Detroit. « Les titulaires ont joué avec beaucoup d’énergie et de combativité dès le début de match » observe Steve Nash pour le New York Post. « Blake a été fantastique en remplissant toutes les petites tâches et on sait que Bruce le fait aussi très bien donc leur énergie et leur combativité ont été incroyables. C’est contagieux et j’ai trouvé que le groupe avait adopté la bonne attitude dès le début. »

Et c’est toujours plus facile quand les stars adverses sont muselées, à l’image de Khris Middleton qui a connu des difficultés contre Bruce Brown avec son 7/20 au shoot dont 0/8 pour commencer la partie. « J’ai essayé de rendre tous ses tirs compliqués, d’être physique et de le mettre sous pression. » confie Bruce Brown. « Quand James (Harden) reviendra, on essaiera de faire la même chose en jouant avec autant d’intensité et il s’intégrera parfaitement dans le moule. »

Avec un effectif où tout le monde répond présent, les Nets sont parfaitement lancés dans cette série avant d’aller se mesurer aux Bucks au Fiserv Forum.