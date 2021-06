Pour sauver la peau des Lakers, LeBron James a besoin de ses lieutenants

Au sortir de leur deuxième plus lourde défaite (-30) depuis la constitution du duo LeBron James – Anthony Davis, les Lakers s’apprêtent à jouer leur survie dans ces playoffs, lors d’un Game 6 sous haute tension face aux Suns. Au Staples Center, les champions en titre n’auront donc d’autre choix que de l’emporter pour éviter l’élimination et, derrière LeBron James, les seconds couteaux californiens seront particulièrement attendus la nuit prochaine.

En début de saison, l’une de nos principales interrogations concernait la capacité de Dennis Schröder et Montrezl Harrell à être performants en playoffs, lorsqu’ils seraient ciblés par leurs adversaires et que LeBron James ou Anthony Davis connaîtraient une baisse de régime. Les deux meilleurs remplaçants de l’exercice 2019/20 avaient été recrutés pour décharger la paire James/Davis de quelques-unes de ses responsabilités en attaque, mais leurs styles de jeu trop unidimensionnels pouvaient inquiéter au moment des playoffs.

Après cinq matchs, c’est ainsi peu dire que ces doutes se justifient. Car tandis que Montrezl Harrell erre comme une âme en peine dans cette série contre Phoenix (7 points et 3 rebonds de moyenne en 10 minutes, avec deux rencontres sans le moindre temps de jeu), Dennis Schröder s’est peu à peu effondré, après trois premières sorties de haute volée (19.3 points de moyenne, à 56% aux tirs et 40% à 3-points). En témoignent les 8 points (à 3/13) de l’Allemand dans le Game 4 et, surtout, son zéro pointé (à 0/9 aux tirs) dans le Game 5.

« Je dois être meilleur, c’est certain, ça ne fait pas l’ombre d’un doute », confiait en interview d’après-match Dennis Schröder, toujours soutenu par son coach. « Je pense que tout le monde peut mieux faire, mais ça doit d’abord partir de moi, c’est évident. Sans [Anthony Davis], c’est à moi d’être agressif afin d’aider LeBron James et mes coéquipiers. »

Une attaque encore en chantier ?

Ajoutez à cela les blessures d’Anthony Davis et Kentavious Caldwell-Pope, l’irrégularité de Kyle Kuzma, la maladresse à 3-points de Wes Matthews, Ben McLemore et Markieff Morris, les difficultés d’adaptation d’Andre Drummond ou les profils plus défensifs d’Alex Caruso et Marc Gasol, et vous obtenez là une équipe de Los Angeles trop peu menaçante offensivement, malgré un LeBron James un poil plus agressif (24.5 points, 8.5 rebonds et 6.5 passes de moyenne depuis deux matchs, 48% aux tirs et 41% à 3-points).

En clair, les Lakers vont essentiellement avoir besoin que leurs « role players » se réveillent, alors que se profile la rencontre la plus importante de leur saison la nuit prochaine. D’autant plus avec l’incertitude qui règne autour de la présence d’Anthony Davis, gêné à l’aine, et le fait que LeBron James, 36 ans passés, ne soit pas encore au top de sa forme physiquement, depuis sa blessure à la cheville.

Car, malgré une défense toujours en place en playoffs (106 points encaissés, sur 100 possessions), mais certes un peu moins bonne que celle des Suns (101 points encaissés, sur 100 possessions), les « Purple & Gold » pèchent surtout en attaque jusqu’à présent. En dehors de LeBron James, personne ne semble ainsi en mesure de créer du jeu ou des différences. Et lorsque le « King » et ses coéquipiers connaissent une soirée sans, cela peut donner lieu à de nombreuses minutes sans le moindre panier marqué.

Comme dans le Game 5 finalement, quand les champions en titre ont passé 7 minutes 30 sans inscrire un seul shoot, dans le second quart-temps. Explosant par conséquent au tableau d’affichage, où ils ont vu l’écart grimper inlassablement. « Nous avons été menés de 30 points en première mi-temps, à un moment donné. Et ça a été l’histoire de notre soirée. Il n’y a vraiment rien d’autre à dire que ça », regrettait Kyle Kuzma.

Une hésitation offensive contrariante

Une panne de réussite offensive qui s’explique, en grande partie, par l’incapacité des shooteurs de Los Angeles à convertir leurs tentatives derrière l’arc, ou tout simplement à les prendre, faute de spontanéité. Permettant, du même coup, à Phoenix de placer la totalité de ses défenseurs à proximité de la peinture, ce qui complique la tâche des troupes de LeBron James, qui raffolent de ces paniers dans la raquette. Mais point de salut pour les Californiens tant que leurs snipers hésiteront…

« J’ai la sensation que nous avons commencé le match en étant un peu trop hésitants », reconnaissait justement Markieff Morris, à ce propos. « Nous avons besoin que tout le monde soit agressif et entreprenant sans [Anthony Davis]. J’ai trouvé que nous avons été trop passifs en début de match, que nous ne les attaquions pas, alors qu’eux le faisaient sans hésiter. »

De son côté, Frank Vogel possède également sa part de responsabilités, lui qui peine toujours à dégager une rotation claire et définie, en raison de la multitude d’options dont il dispose. Car si Kyle Kuzma et Alex Caruso semblent partir avec une longueur d’avance, le coach des Lakers hésite encore entre Marc Gasol ou Montrezl Harrell en relais d’Andre Drummond, et Wes Matthews, Ben McLemore ou Talen Horton-Tucker sur les postes 2/3. Point « positif » : les blessures d’Anthony Davis et Kentavious Caldwell-Pope lui « facilitent » la tâche à ce niveau.

« Nous avons eu du mal à shooter correctement », répondait Frank Vogel, à la question de l’absence de continuité dans ses rotations. « Nos shooteurs doivent résoudre ce problème. Nous devons continuer de travailler sur notre exécution offensive, pour que nos tirs tombent dedans, et nous devons mieux défendre, ce qui n’a pas été le cas en première mi-temps [dans le Game 5]. Nous recherchions donc une étincelle de la part d’autres joueurs. »

Ne jamais sous-estimer le coeur du champion

Quoi qu’il en soit, les joueurs de Los Angeles se devront de retrouver tout leur mordant dans le Game 6, en attaque comme en défense, pour espérer inverser la tendance dans cette série et, dans un premier temps, égaliser face aux Suns. En évacuant de leurs mémoires ce Game 5 catastrophique.

« Nous n’avons pas suffisamment bien joué des deux côtés du terrain en début de match », estimait à froid Frank Vogel, au sujet de ce Game 5. « Ils se sont construits une large avance et nous n’avons jamais su répondre. Mais ils ont réussi ce qu’ils étaient censés réussir : gagner le Game 5 à domicile. Peu importe que ce soit d’un ou 30 points, ils ont gagné. Maintenant, c’est à notre tour de l’emporter à domicile pour aller chercher un Game 7. »

Typiquement le genre de match qui permet de savoir ce qu’une équipe, dos au mur et même championne en titre, a dans le ventre, selon Frank Vogel. « Nous allons découvrir de quoi nous sommes faits et nous allons voir à quel point nous voulons [cette victoire] », concluait-il ainsi.