Les Mavericks profitent pleinement des progrès au shoot de Dorian Finney-Smith

Non drafté en 2016 à la sortie de son cursus universitaire à Florida, Dorian Finney-Smith est arrivé en NBA par la petite porte, essentiellement à cause de l’absence d’un tir extérieur. Une vraie lacune dans la NBA actuelle, surtout lorsqu’on évolue à l’aile.

Malgré cela, Dallas lui avait offert une chance en le signant comme free agent, et c’est grâce à un certain Peter Patton qu’il va se faire une place dans l’effectif, et surtout progresser aux tirs.

Un travail de longue haleine

A l’instar d’un Chip Engelland aux Spurs, Patton est le spécialiste du tir dans le staff de Rick Carlisle, et il décide de le prendre sous son aile. Et à force de travail, l’ailier se transforme désormais en un véritable shooteur. Limité à 30% ses trois premières saisons, le joueur de 27 ans a franchi un vrai cap puisqu’il concrétise 39% de ces tentatives ces deux dernières années pour le plus grand bonheur de Rick Carlisle.

« Il savait qu’il devait retravailler son tir. La première année, il a emmagasiné beaucoup d’expérience et il a commencé à bosser son tir. Peter Patton, notre entraineur au tir, a fait un travail monstrueux, pas seulement dans sa mécanique mais aussi pour lui donner confiance. Regardez maintenant le joueur qu’il devient. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Depuis quatre ou cinq ans, c’est un des joueurs NBA qui a le plus progressé. Ça s’est fait petit à petit, il n’a jamais été mentionné pour le titre de MIP mais c’est un incroyable compétiteur. Il a confiance en lui. Son shoot extérieur a été primordial sur le Game 1, » analyse l’entraineur.

Avec ses 18 points à 4/5 derrière l’arc, Dorian Finney-Smith a joué les facteurs X contre Los Angeles. « On a même dessiné un système pour lui en première mi-temps où il devait shooter à 3-points. Il s’est retrouvé seul et il marqué. Et c’était un tir important car les Clippers revenaient et ça nous a redonné 9 points d’avance ou quelque chose comme ça » ajoute son coach sur le site officiel des Mavericks.

Il profite de l’attention portée à Luka Doncic

Mais tout n’a pas été simple pour le coéquipier de Luka Doncic. Sans signe d’une véritable progression pendant deux ans, le numéro 10 de Dallas se demandait même s’il ne fallait pas revenir à sa mécanique de base.

« C’était dur. Surtout quand tu ne vois pas de résultats immédiats durant deux ans. Ce n’est jamais simple quand tu modifies un truc. La plupart des joueurs reprennent leur tir d’origine s’ils ne voient pas de résultats. Je ne shootais pas comme je voulais et ça a continué en Summer League. Je n’étais pas satisfait mais le coach m’a dit que je shootais bien à l’entrainement donc je devais juste continuer sur cette voie en match. »

Maintenant, le spécialiste défensif des Mavericks profite pleinement de la menace que représente le Slovène pour planter des gros tirs, comme face à Washington. « Doe a rentré de gros tirs tout au long de la saison » confirme Kristaps Porzingis. « Il n’a pas peur de prendre les shoots qui se présentent à lui. On sait qu’il peut les mettre. Il est très régulier et c’est un mec altruiste. C’est le genre de joueur que tu veux dans ton équipe. »