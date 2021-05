Nate McMillan sur les Knicks : « Mes commentaires ont été sortis de leur contexte »

Cela ne l’empêchera pas de sortir le chéquier mais au moins, Nate McMillan aura tenté de s’expliquer. Deux jours après que la ligue l’a mis à l’amende, le coach des Hawks a voulu s’expliquer sur ses commentaires en direction des Knicks.

Et le technicien a fait le coup des fameux propos qui, « malheureusement », ont été « sortis de leur contexte. Mes intentions n’ont jamais été de suggérer un quelconque type de parti pris concernant la ligue et notre série de playoffs à venir. Ce type de récit ne me représente en aucun cas, ni ce que je représente en tant qu’entraîneur des Hawks. »

On rappelle tout de même que le coach a rapporté avoir dit à ses joueurs que les coups de sifflet risqueraient de ne pas aller en leur faveur, au prétexte que « New York est un marché important pour la ligue, et New York n’a pas participé aux playoffs depuis plusieurs années ».

Une source de motivation supplémentaire

« Je reste sur ma position de respect envers la franchise des Knicks et je salue le travail qu’ils ont accompli cette saison, a-t-il poursuivi dans son explication. Mon équipe est consciente du défi qui l’attend et nous attendons avec impatience cette rude épreuve. C’était mon intention lorsque j’ai eu cette conversation il y a quelques jours. Nous allons laisser tout cela derrière nous. »

De son côté, Adam Silver a estimé que le « coach vétéran » avait tenté « de motiver son équipe en suggérant que la ligue préférerait certaines équipes à d’autres, et ce n’est tout simplement pas le cas. Il le sait, et il a juste une jeune équipe et il veut la faire avancer. »

Le premier match de cette série entre Knicks et Hawks a lieu ce dimanche dans un Madison Square Garden garni de 15 000 fans.