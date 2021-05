Que l’ambiance ne soit pas au top aux Pacers, c’est une évidence. Que Nate Bjorkgren soit en difficulté, c’est plus que probable. Résultat : depuis deux jours, des médias US se relaient pour balancer des rumeurs sur le nouveau coach des Pacers, et au Bleacher Report, un confrère est même allé jusqu’à citer des sources proches des Raptors.

Selon lui, Nate Bjorkgren agissait en solo et il s’octroyait des responsabilités dans la gestion du groupe et la communication. Il s’érigeait entre les joueurs et Nick Nurse…

Les sources ? D’anciens dirigeants ou d’anciens joueurs de G-League. Impossible à vérifier donc. Après la rencontre perdue face aux Wizards, un journaliste de The Athletic a questionné Nick Nurse sur cet article en particulier.

« C’est à 100% faux ! Tout ce qui est écrit est un mensonge pur et simple »

« Quelles sont mes impressions au sujet de cette histoire… Ma première réaction, c’est de penser que certainement cela ne doit pas être plaisant pour Nate, et ça ne l’est pas pour moi non plus. Ce n’est jamais plaisant de voir l’un de ses meilleurs amis vivre ça. C’est ma première pensée » réagit le coach des Raptors. « Ensuite, la seconde concerne cette époque dont je ne suis vraiment pas dingue où l’intégrité journalistique consiste à trouver un ancien joueur de G-League, ou quelqu’un d’autre que l’on ne nomme pas comme un ancien dirigeant de conférence Ouest… Des choses sans importance, et sans légitimité, et pourtant tout le monde tombe dans le panneau… »

Et Nick Nurse de répondre plus précisément sur les « déclarations » sur l’attitude de Nate Bjorkgren à Toronto. Pour lui, le problème n’est pas la source puisqu’elle est invérifiable, mais bien le journaliste en lui-même.

« Je sais qu’il y a des passages sur les Raptors, et je les ai lus. C’est à 100% faux ! Tout ce qui est écrit est un mensonge pur et simple. Vous savez, cela fait mal de le savoir impliqué dans des choses comme ça, et cela fait mal de se dire que quelqu’un est derrière tout ça, pour une raison ou un autre… »