MVP de la Ligue Adriatique, Filip Petrusev se présente à la Draft NBA

Revenu avec bonheur en Serbie, dans le club formateur du Mega Basket, après avoir passé deux ans sur le campus de Gonzaga, Filip Petrusev (2m11, 21 ans) a décidé de se présenter à la Draft NBA.

Récemment nommé MVP de la Ligue Adriatique après en avoir été le meilleur scoreur, à hauteur de 24 points, plus 8 rebonds et 1 contre de moyenne (dont 61% de réussite à 2-points et 41% à 3-points), Filip Petrusev a sans aucun doute fait le bon choix pour booster ses chances à la prochaine grand-messe américaine.

Limité au jeu intérieur durant son expérience chez les Zags, avec tout de même 17 points et 8 rebonds de moyenne pour sa seconde saison, il voulait élargir son arsenal offensif et, à Mega, il a été gâté avec trois tentatives à 3-points par match, et des libertés offensives sur le départ en dribble, dont notamment une pointe à 42 d’évaluation avec 32 points, 9 rebonds et 4 passes décisives dans une victoire face à Zadar.

Un « stretch 5 » comme Nikola Vucevic

De ce côté de l’Atlantique cette saison, Filip Petrusev en a profité pour effectuer ses grands débuts avec la sélection serbe. Et avec 27 points (à 10/15 aux tirs dont 2/3 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception dans une victoire face à la Géorgie (92-66), il n’avait pas déçu.

Déjà très à l’aise sur le « pick & pop » avec son tir à 3-points bien en place, Filip Petrusev est également dangereux au poste bas avec ses fondamentaux et son petit tir en crochet. Modelant son jeu après Nikola Vucevic, comme lui un « stretch 5 », il n’est en revanche pas encore assez autoritaire et décisif défensivement, avec une intimidation et une présence au rebond limitées (cinq double-doubles « seulement » cette saison).

Projeté entre la fin du premier tour et le début du second, Filip Petrusev pourrait être une des belles surprises de la prochaine Draft, certains observateurs en faisant un prospect plus intéressant que Usman Garuba du Real Madrid, ou Alperen Sengun du Besiktas.

Ses highlights de la saison en Ligue Adriatique

Ses highlights avec la sélection serbe