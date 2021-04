Les Mavericks virent un dirigeant accusé d’agression sexuelle

Un an après le scandale de 2018 et les 10 millions de dollars d’amende infligés à la franchise, l’affaire avait secoué les Mavericks l’été dernier. Dans un très long article de Sports Illustrated, une agression sexuelle datant de juillet 2019 à Las Vegas était décrite et impliquait Tony Ronzone, le directeur du personnel de la franchise.

Une enquête avait été menée en interne suite à un e-mail envoyé directement à Mark Cuban, par la femme accusant Tony Ronzone, sans aboutir toutefois à une sanction pour l’intéressé, puisque les Mavericks n’avaient trouvé « aucune preuve d’agression sexuelle ».

Dans la foulée de cet article, la franchise avait parlé d’une enquête « partiale, incomplète et sensationnaliste avec des imprécisions et des omissions » et avait maintenu Tony Ronzone à son poste.

Néanmoins, le Dallas Morning News révèle que le dirigeant a été finalement démis de ses fonctions. Les Mavs auraient récolté de nouvelles informations concernant cette affaire de juillet 2019 et décidé de virer leur dirigeant.

Pour l’instant, Mark Cuban et la direction de Dallas refusent de communiquer sur cette éviction.