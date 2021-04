Gary Payton II arrive aux Warriors

Même si les Warriors ne jouent plus à Oakland, c’est une nouvelle qui va surement faire très plaisir au papa, originaire de la Baie. The Athletic révèle que Golden State vient de proposer un contrat de 10 jours à Gary Payton II, le fils de l’ancienne légende des Sonics. Déjà vu en NBA ces dernières années, notamment avec les Wizards la saison passée, ce « combo guard » a toujours été recruté pour ses qualités défensives, et Golden State en a bien besoin…

Aux Warriors, il sera en concurrence avec Nico Mannion comme back-up de Stephen Curry, et il débarque avec un trophée sous le bras, celui de meilleur défenseur de l’année en G-League. Dans l’effectif des Raptors 905, il tournait à 2.5 interceptions par match, dans la « bulle », soit la meilleure moyenne de la saison.

Déjà meilleur intercepteur de la G-League (2.9 de moyenne) en 2018/19, « Junior » a donc 10 jours pour convaincre Steve Kerr qu’il peut faire l’affaire en prévision de la bagarre pour une place pour le « play-in ».