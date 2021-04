La rumeur Stephen Curry aux Lakers ne surprend pas le GM des Warriors

C’est l’insider Brian Windhorst qui a lancé la rumeur sur ESPN. Selon lui, LeBron James a profité du dernier All-Star Game pour approcher Stephen Curry, qui était dans son équipe, et le prévenir qu’il était le bienvenu aux Lakers s’il ne prolongeait pas aux Warriors. Evidemment, c’est peu probable, mais avec LeBron, il faut toujours se méfier puisqu’il est souvent parvenu à ses fins en matière de recrutement… surtout si Golden State se montre incapable de monter un effectif capable de gagner le titre. Quoi qu’il en soit, tant que Curry n’aura pas prolongé, la rumeur va vivoter, et le GM de Golden State doit faire avec.

« Ce genre de rumeur ne me surprend plus. Ce que je veux dire, c’est qu’on n’arrête pas d’entendre ça » répond Bob Myers au micro du TK Show. « Peu importe que le gars signe sa prolongation ou pas, peu importe que ce soit l’un de nos joueurs ou un autre, les bruits ne s’arrêtent jamais. C’est ce que les gens veulent, ce sont des rumeurs en NBA. Surtout concernant des joueurs de ce calibre, et c’est un peu comme avec des célébrités, les gens ne sont jamais rassasiés de rumeurs et de ragots. »

Tout cela amuse plutôt le dirigeant des Warriors, et il ne croit pas que Curry quittera les Warriors un jour. « Je pense que Steph a bien conscience qu’on lui a donné une belle opportunité de réussir à titre personnel et collectif ici, et qu’on a bien l’intention de continuer de le faire. Donc je ne porte pas vraiment de crédit à tout ça, ou alors il faudrait que j’arrête ce métier. Je dirais que Steph est heureux, qu’il est dans un bel endroit, et je pense que ça va bien se passer avec lui ».