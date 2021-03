Stan Van Gundy ne comprend pas l’emballement autour du triple-double

Évolution du jeu oblige, le nombre de « triple-double » a explosé en NBA depuis dix ans, passant de 30 en 2008/09 à un total record de 127 durant l’exercice 2018/19. Sur une seule saison, le recordman de la catégorie se nomme Russell Westbrook, avec 42 triple-doubles enregistrés en 2016/17.

Le record devrait être battu cette saison puisqu’on dénombre déjà 100 triple-double alors qu’il reste six semaines de saison régulière, et pour la 4e fois en cinq ans, Russell Westbrook tourne à un triple-double de moyenne ! Si on garde le même rythme, la barre des 150 triple-double sur une saison sera franchie.

Le 13 mars dernier, cinq joueurs ont réalisé un triple-double le même soir, et c’était un record. Quatre jours plus tard, ils étaient six le même soir. Nouveau record !

« Dire qu’un triple-double est un grand match, personnellement, je ne crois pas… »

Pour autant, c’est le genre d’exploits statistiques qui n’impressionne pas Stan Van Gundy, le coach des Pelicans. « J’ai compris. C’est beau, des chiffres ronds, et les gens adorent ce genre de choses dans le sport. Je n’ai jamais compris cette fascination pour les double-double, les triple-double… Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un qui en faisait des tonnes avec cette histoire de triple-double ».

Il faut rappeler que le « triple-double » n’existe que depuis 1983, et que l’expression avait été créée par l’attaché de presse des Lakers pour mettre en avant les performances de Magic Johnson. C’est donc rétroactivement qu’Oscar Robertson est devenu le roi de « triple-double » puisqu’à son époque, personne n’en parlait…

Et à écouter Stan Van Gundy, c’était tout aussi bien.

« Pour moi, ce ne sont que des chiffres arbitraires. Est-ce que faire 10, 10 et 10, c’est mieux que de faire 35, 9 et 9 ? Il y a une grande différence entre 15 et 35 points » rappelle l’ancien coach du Magic à l’AP. « Il y a une grande différence entre 10 et 18 rebonds… Et il y a une grande différence entre 10 et 17 passes… Dire qu’un triple-double est un grand match, personnellement, je ne crois pas… »

Pour Stan Van Gundy, mentionner un triple-double n’a d’intérêt que si l’équipe a gagné, et si les autres stats sont bonnes : « Il faut me donner les tirs du gars, combien de balles perdues, et ce qu’il a fait en défense. C’est un tout. »