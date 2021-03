Le Thunder coupe Meyers Leonard

À son arrivée du Heat, en échange de Trevor Ariza, les dirigeants du Thunder avaient prévenu que Meyers Leonard ne rejoindrait pas leur équipe. Ce soir, en marge de la « trade deadline », ils l’ont donc coupé, pour faire de la place aux recrues de la soirée : Tony Bradley et Austin Rivers, impliqués dans l’échange de George Hill aux Sixers.

L’ancien intérieur de Portland et de Miami avait été sanctionné et suspendu il y a 15 jours par la NBA et le Heat pour avoir tenu des propos antisémites lors d’une partie de jeu vidéo diffusée sur Twitch.

Out pour toute la saison après une opération à l’épaule et lâché par ses sponsors, Leonard se retrouve désormais free agent, et même s’il se rétablit cet été, ce n’est pas certain qu’il trouve un nouveau contrat. Il n’a que 29 ans.