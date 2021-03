Tyrese Maxey, toujours prêt

21e choix de la dernière Draft, Tyrese Maxey a réussi une très bonne première partie de saison d’un point de vue individuel. Avec quasiment 8 points de moyenne en 15 minutes de temps de jeu, le meneur de Philly a très bien assumé son rôle de scoreur quand Doc Rivers a fait appel à lui en fonction des absences.

Avec les problématiques liées au Covid-19, le joueur de 20 ans a déjà gouté aux joies d’une titularisation à six reprises alors qu’il n’était pas censé adopter un rôle aussi important si tôt dans la saison.

L’importance des « role players » sans les stars

« Quand nous avons commencé la présaison, une des choses les plus importantes que Doc, Sam (Cassell) et différents gars de l’équipe m’ont dit : c’était que ça allait être une année où je devais rester prêt. Rester prêt et en bonne santé à cause des potentiels problèmes liés au Covid, parce que tu ne sais jamais qui va tomber malade ou être pris dans un protocole. Et c’est arrivé très tôt chez nous puisqu’au 10e match j’étais déjà titulaire. Je devais débuter et montrer que j’étais bon et Doc m’a dit quelque chose qui me reste gravé en tête. C’est que si vous voulez être champions, votre équipe doit être capable de gagner sans vos stars » souligne-t-il ainsi.

Durant ses six titularisations, Philadelphie a enregistré 3 victoires pour 3 défaites tandis que Tyrese Maxey s’est offert une formidable partition contre les Nuggets à 39 points, 7 rebonds et 6 passes. « Donc pendant cette période (sans Ben Simmons, Joel Embiid et d’autres), j’ai joué plus que ce qui était prévu. On a été capable de gagner et j’ai montré ce dont j’étais capable de faire pour aider l’équipe dès lors que j’entrais sur le terrain. Donc c’est une chose qui m’a vraiment aidé, m’a donné confiance et qui a donné confiance à mes coachs et à mes partenaires. Maintenant, ils savent que si quelque chose arrive et que je dois me mettre au niveau, je suis capable de le faire. »

Avec pourtant la pire intersaison possible pour un rookie, Tyrese Maxey en a tout de même profité pour peaufiner son jeu. « Durant la pandémie et la pause estivale après ma Draft où je me préparais à jouer en NBA, j’aurais pu me détendre et me dire : ‘Ok, je ne joue pas en ce moment, je peux me relâcher et bosser plus tard.’ Mais non, je suis resté sérieux. J’ai continué à travailler et je bosse encore actuellement. Je fais la même chose, si ce n’est plus, que lorsque j’étais dans la rotation afin de rester prêt. »

Progresser dans la lecture défensive

Parmi ses axes de travail estival, la gestion du pick&roll. « J’ai été capable de m’améliorer sur ce point. Savoir jouer le pick&roll est tellement important pour un meneur de ma taille. Être capable de jouer le pick&roll, faire différentes lectures que ce soit au scoring ou à la passe et même savoir gérer les différents temps dans un match. C’est très important et j’ai été capable de montrer ça dès que je suis entré sur les parquets NBA. Je n’étais pas aussi bon sur cet aspect à Kentucky mais je l’ai bossé pendant la présaison donc c’est quelque chose sur laquelle je suis vraiment concentré en plus du shoot. Je deviens de plus en plus confiant que ce soit sur les floaters, les runners et sur d’autres tirs que tu as besoin de maitriser en NBA. »

Membre de la deuxième meilleure défense NBA, Tyrese Maxey essaye de s’améliorer aussi de ce côté du terrain. « Je pense que la défense est avant tout une question d’intelligence. Ça se joue beaucoup avec la tête. Tu peux être plus rapide que beaucoup de joueurs mais s’ils sont plus malins que toi, ils devinent ce que tu fais ou ce que tu veux faire. Je pense que c’est la principale qualité chez Danny (Green), Ben (Simmons), Joel (Embiid) et même Matisse (Thybulle). J’ai appris beaucoup de Matisse sur cette première partie de saison. Sur comment aborder les actions, comment se battre et naviguer à travers les écrans ainsi que sur différentes choses comme ça. »

En attendant le retour de Seth Curry et avec un temps de jeu irrégulier, le rookie doit rester prêt dans toutes les circonstances. .Vous ne savez jamais, surtout dans une équipe comme ça où tu ne sais pas quand nous devons reposer des joueurs. Je dois être prêt à contribuer pour le bien de l’équipe. Comme dit le coach, nous devons être capables de gagner des matchs même si nos joueurs clés et nos vétérans sont blessés ou se reposent, nous devons être capables de gagner et c’est comme ça que tu sais si tu es prêt pour être champion. »