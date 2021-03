Avec Chris Paul, Deandre Ayton a trouvé son mentor

Si les Suns avaient déjà fait un bout du chemin en montrant des progrès dans la « bulle » estivale, la saison passée, avec leur bilan immaculé de huit victoires en huit matches, il est évident que l’arrivée de Chris Paul pendant l’intersaison a fait passer un cap à Phoenix.

Avec le meneur de jeu All-Star, les Suns sont devenus une équipe bien plus solide, cohérente et efficace. Au point d’être deuxième de la conférence Ouest actuellement.

« Il pense à des choses auxquelles les joueurs ne font pas attention pendant un match », constate Deandre Ayton pour The Undefeated. « J’adore comment il contrôle les rencontres, comment il parle aux arbitres d’une certaine manière. Il réfléchit différemment. Il m’a dit qu’il fallait que je regarde les scouting reports sur moi, que je lise ce que les adversaires vont tenter de faire pour m’arrêter. Il est attentif à beaucoup de détails. »

Un « Big Three » aux Suns ?

Son impact se fait sentir sur toute l’équipe mais surtout sur le pivot, qui n’a jamais connu ça auparavant.

« Il est toujours sur notre dos. C’est la première fois de ma carrière qu’un joueur est autant sur mon dos. Mais dans le bon sens du terme. Il est impliqué. Il sait ce dont je suis capable et il me montre comment faire cela à haut niveau et avec régularité, soir après soir. »

Néanmoins, Deandre Ayton ne veut pas imaginer qu’avec Chris Paul mais aussi Devin Booker, ils forment ensemble un « Big Three ». Il préfère mettre en avant le collectif et apprécie même les moments qu’il passe sur le banc.

« Notre trio est différent, car tout le monde peut briller. Chaque joueur : le titulaire comme le remplaçant. Cette équipe est équilibrée. C’est la meilleure équipe dans laquelle j’ai évolué dans ma carrière. Jamais je n’ai été aussi à l’aise quand je ne suis pas sur le parquet, car je sais que mes coéquipiers vont bien gérer les choses. »