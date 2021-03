Les Sixers font oublier Joel Embiid par leur jeu de passes

Sur cette large victoire contre les Spurs, Philadelphie a égalé son record de passes décisives sur la saison avec 35 offrandes. Ajoutez à cela 57.1% d’efficacité (3e moyenne de la saison) dans une victoire à 35 points d’écart et vous obtenez une des performances les plus abouties de l’année côté Sixers.

De retour après sa mésaventure du All-Star Game, Ben Simmons a pris du plaisir sur cette rencontre qu’il a finalement terminée avec 9 passes décisives. « C’était bien » résume ainsi l’Australien. « Nous cherchions juste à jouer avec du rythme en bougeant le ballon et en jouant les uns pour les autres. Je pense que c’était bien dans l’ensemble. Nous cherchons juste le joueur démarqué. »

Profitant de ce mouvement de balle pour inscrire 21 points, Seth Curry espère voir ce genre de performance se répéter. « Nous devons jouer de cette manière. Nous devons jouer avec un peu plus de rythme en transition, mais aussi jouer plus vite sur demi-terrain sans Joel. On doit écarter un peu plus le terrain et créer des espaces pour les pénétrations. Nous devons le faire ensemble. On ne peut pas donner la balle à Joel pour qu’il marque 30 points par match. On doit attaquer ensemble, faire circuler la balle et profiter des avantages offensifs. »

Une circulation de la balle plus fluide

Évidemment satisfait de ses joueurs, Doc Rivers explique que l’équipe travaille sur cette circulation de la balle depuis le début de saison afin de rendre le jeu plus fluide.

« Nous sommes ensemble depuis maintenant une demi-saison, nous travaillons pour écarter le jeu et se partager le ballon. Parfois ils le font moins alors vous devez leur rappeler mais ça va. Actuellement, on fait du super boulot dans ce qu’on pourrait appeler la fluidité des passes. Nos passes sont incroyables en ce moment. Je parie qu’ils ont entendu ce terme un million de fois, mais ils le font, ils l’acceptent, et c’est vraiment bien. »

Encore une fois très fort avec 23 points, 9 rebonds et 7 passes, Tobias Harris produit actuellement sa meilleure saison en carrière. Pour l’ancien Clipper, cette réussite s’explique par cette culture de la gagne que l’équipe adopte dans les moments difficiles.

« Il y a une culture que nous sommes en train de construire ici. La mentalité que nous adoptons jour après jour, cette culture de la gagne, ça tire les gars vers le haut, on a une autre mentalité et les autres joueurs se mettent au niveau. C’est énorme pour nous toute l’année, surtout sur des rencontres comme ça où on a des absents. »