Le 20 février 1996, John Stockton devient le meilleur intercepteur de l’histoire

Son nom apparaît rarement lorsqu’il s’agit de citer le meilleur meneur de jeu de l’histoire, et pourtant John Stockton a réussi une fantastique carrière. Double champion olympique, le fidèle acolyte de Karl Malone est aussi le meilleur passeur et le meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA. Deux records qui seront très difficiles à aller chercher, contrairement à celui de Kareem Abdul-Jabbar, dépassé par LeBron James ce mois-ci.

Pour les passes, l’écart est énorme avec Chris Paul, le meilleur passeur en activité : 15 806 passes contre 11 330 pour l’actuel meneur des Suns. Et pour les interceptions, c’est tout aussi impressionnant avec 3 265 « steals » pour John Stockton, loin devant Chris Paul, toujours, et ses 2 515 interceptions.

À propos d’interceptions, c’est le 20 février 1996 que l’ancien meneur du Jazz s’est emparé de ce record. C’était à domicile, face aux Celtics. Ce soir-là, il décroche sa 2 311 interception en carrière, et il dépasse ainsi Mo Cheeks, l’ancien meneur des Sixers, mais aussi ancien coach des Blazers et des Pistons, et actuellement assistant aux Bulls.

Ce n’était pas une surprise tant John Stockton a brillé dans ce secteur. Il avait terminé deux fois meilleur intercepteur de la NBA, et en 19 saisons, il a atteint la barre des 1.6 interception par match à 17 reprises !