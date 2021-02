Draymond Green, ambassadeur de la collection BOSS x NBA

Boss de la défense des Warriors depuis plusieurs saisons, Draymond Green a été choisi par la marque Hugo Boss pour être l’image des deux collections NBA lancées par la marque. Aux côtés de l’intérieur All-Star, on trouve Isaiah « Zay » Todd, le lycéen qui évoluera en G-League cette saison, le rappeur Aminé, et le créateur de bijoux Greg Yuna.

BOSS et la NBA proposeront deux collections cette année. Le première pour la saison printemps/été 2021 mettra en lumière les styles BOSS et NBA avec le logo de la ligue ainsi que neuf logos d’équipes, dont les Knicks, les Nets, les Lakers, les Clippers, le Heat, les Bulls, les Warriors, les Rockets et les Raptors.

La gamme se compose de sweatshirts à capuche à manches longues et courtes, de sweats col rond, de t-shirts à manches longues et courtes, de pantalons de survêtement et de shorts.

La première collection sera disponible à partir de mi-février 2021 en Amérique du Nord et du Sud exclusivement dans les magasins BOSS, boss.com, NBAStore.com et chez des partenaires sélectionnés, dont Bloomingdale’s, Nordstrom et Saks Fifth Avenue. Une deuxième collection pour l’automne/hiver 2021 sera proposée en boutique en octobre 2021.