Rookies du mois : LaMelo Ball et Tyrese Haliburton mis à l’honneur

La NBA continue de dévoiler ses premiers trophées de la saison, pour les mois de décembre/janvier.

Et alors que ce sont Quin Snyder et Doc Rivers qui ont été désignés chez les coachs, ce sont Tyrese Haliburton et LaMelo Ball qui ont été choisis, respectivement pour l’Ouest et l’Est, chez les rookies.

Avec ses 11.0 points (47% de réussite dont 42% de loin), 3.4 rebonds et 5.4 passes de moyenne, le premier est l’une des très bonnes surprises de la promotion, du côté de Sacramento, s’avérant précieux et décisif pour Luke Walton. Quant au second, il est certes plus maladroit (43% de réussite dont 30% de loin) mais il apporte énormément de dynamisme et de culot à son équipe, et les Hornets répètent qu’il rend simplement tout le monde meilleur.

Sur les 20 premiers matchs, il tourne ainsi à 12.2 points, 5.9 rebonds, 6.1 passes et 1.5 interception.