Le MVP de la nuit : Trae Young à bonne température dans un match bouillant

Dans un match tendu où il y a eu beaucoup d’échanges verbaux entre les joueurs des deux camps et face à un Russell Westbrook en mode « trashtalker », Trae Young a parlé avec son jeu. Et dans ce domaine, lorsqu’il a eu le ballon en main, personne n’a soutenu la comparaison.

Auteur de son meilleur match offensif de la saison dans un match qui a très vite basculé au score (avant de déraper), le meneur en est donc resté aux fondamentaux, à savoir le basket, et bien lui en a pris. Une fois de plus, Trae Young s’est servi de l’agressivité de ses adversaires pour aller 17 fois sur la ligne, ce qui a sans doute participé à agacer les Wizards.

« Merci à Trae pour son sang-froid et sa capacité à boucler le match » a réagi Lloyd Pierce. « Même si le match a été vilain et sauvage, on a gagné et Trae nous a vraiment porté en fin de match au moment où on en avait besoin. »

La définition d’un leader

Même s’il reste le leader offensif de son équipe (37.6 points en moyenne sur les cinq derniers matchs), Trae Young est moins contraint de forcer en attaque par rapport aux années précédentes, et tâche d’impliquer davantage ses coéquipiers, comme on a pu le voir avec Clint Capela ces derniers temps ou avec la paire Okongwu-Reddish en première mi-temps.

Ce qui ne l’empêche pas de monter en température quand la situation le demande, comme ça a été le cas dans le dernier acte lorsque Washington est revenu à -10 au score. Le meneur d’Atlanta a pris ses responsabilités en scorant 18 points dans la période, en faisant du Trae Young pour repousser DC, avec deux missiles à 3-points, un « floater » et un lay-up en moins de deux minutes pour mettre fin au suspense.

« Est-ce que je suis le meilleur meneur-scoreur ? Je le crois, mais je ne m’en préoccupe pas. Je laisse les choses se faire naturellement » conclut-il à propos de son impressionnante série en cours.

Une chose est sûre, Trae Young ne pouvait mieux préparer la réception des Lakers ce lundi, un match dans lequel il aura sans doute à cœur de faire au moins aussi bien.