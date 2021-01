La NCAA annonce le calendrier de la « March Madness »

Après l’annulation de l’édition 2020, la « March Madness » revient dans quelques semaines, mais dans une configuration forcément particulière : la compétition se jouera ainsi uniquement dans l’Indiana – histoire de se consoler après le report du All-Star Weekend – avec des matchs répartis entre six sites différents et qui débuteront le 18 mars prochain, annonce la NCAA dans un communiqué.

Le premier tour se déroulera jusqu’au 20 mars, puis le deuxième les 21 et 22, avec ensuite cinq jours de repos avant l’enchaînement du Sweet Sixteen et de l’Elite Eight.

Le Final Four est prévu pour les 3 et 5 avril au Lucas Oil Stadium, antre des Colts en NFL, comme en 2010 et en 2015, les deux derniers titres de Duke. Il faudrait un miracle pour que les Blue Devils triplent la mise : l’équipe est en grande difficulté et pourrait ne même pas valider son ticket pour cette « March Madness ».