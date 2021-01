Transféré par les Nets, Jarrett Allen comprend totalement le choix de Sean Marks

Drafté par les Nets en 22e position en 2017, Jarrett Allen a fait partie intégrante du projet de la franchise, avec une première saison à 28 victoires, une qualification en playoffs surprise, puis les arrivées de Kevin Durant, Kyrie Irving et enfin James Harden, dont il a fait le frais.

« Ça a vraiment été dur pour moi » avoue ainsi l’intérieur. « Même si on dit que c’est un business, ça ne facilite pas la chose. Mais au final, c’est un business et il faut avancer. »

C’est ce que s’est dit Sean Marks, pilote d’une reconstruction qui ne vise qu’une chose : un titre de champion. Et ça passait donc par le transfert du pivot et de Caris LeVert, au départ de cette belle aventure. « On sentait tous les deux qu’il fallait casser le noyau qu’on formait avec Caris, Spencer (Dinwiddie) et Joe (Harris) » confie le pivot, qui aurait fait pareil à la place de son GM (comme Taurean Prince d’ailleurs, parti à Cleveland avec lui).

« En toute honnêteté, j’aurais validé ce transfert, je ne vais pas mentir. Les Lakers ont fait la même chose, et ils ont été chercher une bague. J’aurais adoré rester à Brooklyn, mais je comprends qu’il fallait saisir cette opportunité. »

Les Nets ont tout tenté pour conserver Jarrett Allen, mais l’intérieur de 22 ans va aller finir son contrat à Cleveland, où il voit des similarités avec l’équipe de Brooklyn en 2017/18. Le GM Koby Altman lui a déjà dit qu’il comptait sur lui au-delà de cette saison, pour aider les Cavaliers à rebondir pour de bon.