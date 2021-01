L’autre soir, après un 0/9 aux tirs dont 0/7 à 3-points, Danny Green avait été pris à partie par un fan qui lui reprochait son zéro pointé du soir. Baissant le masque pour l’occasion, l’arrière a répondu à la manière de Kobe Bryant : « J’ai trois bagues » avant de conclure sur un mot doux…

Le triple champion NBA a pour le coup répondu hier soir, sur le terrain cette fois, avec son record en carrière avec 9 réussite à 3-points (sur 21 tirs), égalant le record de franchise tenu par Dana Barros depuis 1995. Après avoir commencé par 9/15, il aurait même pu prétendre à mieux…

« Je crois toujours en Danny à chaque fois qu’il shoote. Regardez son bras droit quand il tire, il a une cible [sur le coude] et c’est ça que je vois à chaque fois », sourit Dwight Howard pour USA Today. « J’ai le sentiment que ça va rentrer et j’ai totale confiance en lui. »

Avec le retour de Joel Embiid et Ben Simmons dans la rotation des Sixers, Danny Green a bénéficié à plein de la force d’attraction de ses deux coéquipiers « All-Star ». En champion, il a également trouvé les ressources pour rebondir après deux matchs difficiles, à 2/14 derrière l’arc.

Une confiance ultime en son tir

« Il a simplement une confiance ultime en son tir », reprend Doc Rivers. « Il a pris 21 tirs à 3-points d’abord… Je ne sais pas si j’ai déjà tenté 21 tirs dans un match, sans parler de 3-points. Mais le fait qu’il ait continué à shooter était très bien. Je dirais que 19 d’entre eux étaient de bons tirs, qu’il fallait prendre. On a eu une période en deuxième quart où on a pris trop de tirs rapides, sans passer par le poste bas. Mais c’était le seul moment où j’étais vraiment frustré. »

Avec 50 minutes au compteur hier soir, l’arrière vétéran avait probablement les jambes lourdes et a raté ses 6 dernières tentatives à 3-points. Mais c’est bien lui qui a récupéré le ballon qui permet l’égalisation en fin de match.

« C’est un super coéquipier, une super personne et même quand il a des soirs sans, quand les gens lui font remarquer qu’il ne shoote pas bien, il fait d’autres choses importantes pour l’équipe », conclut Dwight Howard. « Mais [hier] soir, il a été excellent aux tirs mais il a aussi sorti des actions décisives en défense. Il a réussi des contres et des interceptions très importantes. Une des raisons pour laquelle on gagne ce match, ce sont ses deux actions en fin de partie. Danny est incroyable et je suis super fier et content pour lui. « Monsieur Trois Bagues », c’est comme ça qu’on l’appelle. »

À court de rythme en début de saison, après avoir remporté son troisième titre et une très courte intersaison, Danny Green va beaucoup mieux depuis le début de la nouvelle année. Il tourne ainsi à 40% à 3-points sur le mois de janvier, bien plus en accord avec ses standards (à 39.9%) en carrière.