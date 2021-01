Un gros craquage de plus pour les Clippers

C’est le talon d’Achille des Clippers version Kawhi Leonard – Paul George. Depuis la saison passée, la franchise de Los Angeles est la spécialiste pour gâcher des avances confortables. Pas moins de huit fois, playoffs compris et on se souvient des rencontres contre Dallas et surtout Denver dans la « bulle », les Clippers ont perdu un match après avoir compté au moins quinze points d’avance…

Dernier exemple en date : les 22 points d’avance perdus contre les Warriors, d’un grand Stephen Curry, en seulement cinq minutes !

« On doit changer les choses », a réagi Kawhi Leonard à ESPN. « On doit être meilleurs. Notre troisième quart-temps a été catastrophique défensivement. Ils ont eu des shoots faciles, Curry l’a montré plusieurs fois. »

Plus de son, plus d’image

Comme c’est déjà arrivé par le passé, l’attaque des Clippers a fait le coup de la panne. Le ballon ne circule plus aussi bien, il est régulièrement perdu et les joueurs sont statiques. Et ni Leonard, ni George (quatre points à eux deux en dernier quart-temps) n’ont réveillé les Californiens.

« On veut devenir une grande équipe et ça demande de la grandeur chez chacun », explique l’ancien des Pacers et du Thunder. « Tous, on doit être meilleurs. Cette défaite est avant tout collective. Et ce n’est pas si mal que cela arrive si tôt dans la saison. On doit être une meilleure équipe dans les moments chauds, pour conclure. »

Sauf que les problèmes existaient déjà la saison dernière. Doc Rivers ou Tyronn Lue sur le banc, rien ne change pour l’instant aux Clippers. Talentueuse et parfois dominatrice, cette équipe est capable de déjouer totalement en quelques instants et de perdre sa concentration ainsi que le fil d’une rencontre qu’elle tenait pourtant entre ses mains.

Comment l’expliquer et surtout comment enfin éviter à nouveau ce genre de désillusions ? « On doit creuser profondément », annonce George. « C’est à ça que ça se résume : creuser et compter sur notre défense pour nous aider à nous en sortir. »