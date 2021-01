Malgré l’absence du public, Marc Gasol ému par son grand retour à Memphis

« Merci Marc, à jamais ‘Grit et grind’. » Ainsi s’est achevée la vidéo diffusée, lors d’un temps-mort du match entre Grizzlies et Lakers, en hommage à Marc Gasol qui effectuait son retour au FedExForum pour la première fois depuis son transfert vers Toronto.

Sur ce même message vidéo, un montage de maillots retirés avec ceux de Zach Randolph et Tony Allen, qui ont déjà bien été retirés, et ceux de Mike Conley et du pivot, en passe de l’être. « C’était l’enfer de venir les affronter ici », n’a pas oublié LeBron James en référence à cette glorieuse équipe passée des Grizzlies.

James et lui jouent désormais sous le même maillot des Lakers. Mais au-delà du titre remporté avec les Raptors, le pivot espagnol restera lié à la franchise du Tennessee et à la ville de Memphis en général.

Un lien au-delà du basket

« Je suis arrivé en 2001 alors que la franchise venait d’arriver, se souvient le joueur drafté par les Lakers, passé par le cursus universitaire local. C’était il y a 20 ans. Cette franchise signifie beaucoup pour moi, c’est une partie de moi-même. La ville, les fans, les hôpitaux – le St. Jude mais aussi Le Bonheur – c’est une partie de ce que je suis et de ce que je représente en tant qu’homme, et des valeurs que j’essaie d’incarner. »

L’Espagnol cite nommément les deux établissements de santé dans lesquels il a passé du temps en dehors des terrains, en soutien notamment de jeunes atteints du cancer.

« Ces enfants traversent des épreuves très difficiles et ils suivent l’équipe. En leur rendant visite et en interagissant avec eux, vous comprenez à quel point vous comptez pour eux. En tant que joueur de basket, c’est un tel honneur que vous leur donnez ce ‘traitement’ spécial et apportez le bonheur à des enfants et aux familles qui sont dans une situation très, très dure. »

De « fausses » retrouvailles en attendant mieux

Second meilleur marqueur, meilleur rebondeur et contreur de la franchise, le pivot a rendu cette nuit une copie de 7 points, 6 rebonds et 4 passes. Malgré l’absence quasi totale de public, l’émotion était présente chez lui. « Une salle remplie aurait rendu le moment un peu plus spécial et difficile en même temps. Cela aurait été un peu plus émouvant. »

Si les Lakers rejouent dès mardi sur ce même parquet, Gasol devra patienter jusqu’à la saison prochaine pour effectuer ses véritables retrouvailles avec son ancien public.

« J’ai toujours ça dans un coin de ma tête : ‘ Quand est-ce que je vais rejouer à Memphis ? ‘ Mais avec cette idée, les tribunes sont pleines. Les gens ont rendu ce parcours, ici à Memphis, unique et spécial pour moi. Quand vous jouez pour une équipe qui est si proche d’une communauté, vous devenez évidemment l’un d’entre eux, avec la même identité. »