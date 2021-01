Dante Exum en mode stoppeur

Pour s’occuper de Trae Young, ce qui reste le dossier le plus brûlant quand il s’agit d’affronter les Hawks, J.B. Bickerstaff s’est tourné vers Dante Exum. Le meneur des Cavaliers réalise un début de saison très discret, mais il a pris la lumière dans la victoire de Cleveland face à Atlanta.

Justement par sa défense sur le meneur des Hawks. L’ancien du Jazz a accepté le défi avec gourmandise, comme il le fera face à d’autres forts attaquants.

« J’ai adoré », explique-t-il au Plain Dealer. « J’ai une petite liste de noms. De temps en temps, j’essaie de choisir une cible, que je sois titulaire, contre un joueur comme Young, ou que je sois remplaçant. Cette liste, c’est uniquement pour moi. J’ai connu des hauts et des bas, mais faire face à un All-Star, c’est important pour moi. J’ai regardé des vidéos pour me préparer et savoir tout de lui. »

Le joueur des Cavaliers avait deux missions principales : éviter les coups de sifflet, que Young provoque à merveille depuis le début de saison, et limiter les paniers primés.

« Pas de faute », résume Exum. « Contre un joueur comme lui, qui essaie de provoquer, si je commets des fautes, ça va me sortir rapidement du match. Mon principal objectif, c’était de le faire travailler, de ne rien lui donner gratuitement. »

La pire prestation de la saison de Young

Résultat : Trae Young n’a shooté que quatre lancers-francs (dont un sur une faute technique), bien loin donc de sa moyenne de 13 par rencontre lors des cinq premiers matches d’Atlanta. Par conséquent, Exum a réussi sa mission, en ne commettant que trois fautes.

De plus, avec un 2/5 à 3-pts, la star des Hawks n’a pas fait mal aux Cavaliers derrière l’arc. « L’idée, c’était d’éviter que Young ne mette dedans à 3-pts », raconte JaVale McGee. « C’est clair qu’on préférait lui donner des layup que des 3-pts. »

Avec 16 points à 6/16 au shoot, Young a rendu sa pire copie de la saison face aux Cavaliers. Deux de ses paniers sont arrivés quand les hommes de Bickerstaff étaient en défense de zone et quand Exum était sur le banc. Ce match peut servir de référence à l’arrière australien, qui a connu un début de carrière compliqué. C’est peut-être la naissance d’un très bon « stoppeur ».

« Dante est un sacré défenseur », estime son coach. « Il est très intelligent. Il a une grosse envergure et on respecte son travail défensif. »